Voici au bout de combien de temps vous devez changer vos chaussettes pour préserver vos pieds

Certains les changent tous les jours, d'autres les gardent une semaine. Propres ou sales, à quelle fréquence laver nos chaussettes ?

Les chaussettes. On y pense rarement, mais elles sont primordiales à la santé de nos pieds. En plus de les protéger, elles permettent d'évacuer la transpiration accumulée en marchant. Elles sont un allié majeur de notre confort physique. Mais attention, il y a quelques règles à respecter : la taille, le matériau et même la couleur de nos chaussettes peuvent avoir des effets négatifs sur notre hygiène. C'est pourquoi, si elles sont trop grandes, trop petites ou trouées, il vaut mieux s'en débarrasser.

Lorsqu'elles n'enveloppent pas le pied correctement, les chaussettes peuvent glisser dans la chaussure et provoquer une ampoule ou une callosité. Et si elles sont trop serrées, elles risquent de restreindre la circulation sanguine. Les chaussettes, manchons ou bas de contention (ou compression) sont les seules exceptions, grâce à leurs effets sur le retour veineux. Dans tous les cas, il est nécessaire de trouver une paire adaptée à la forme de nos pieds.

En ce qui concerne le choix du matériau, tout dépend des attentes du consommateur. Les chaussettes sont en majorité composées de coton, de laine ou de polyester. De manière générale, les fibres naturelles évacuent plus facilement la transpiration. Même si la laine a tendance à être évitée en été, elle possède des effets thermorégulateurs non négligeables. À l'inverse, les fibres synthétiques comme le nylon ou le polyester empêchent la sueur de s'échapper, provoquant des odeurs plutôt désagréables.

© 123RF

Toutes les couleurs sont plus ou moins bonnes à prendre, mais il vaut mieux éviter les chaussettes noires. En effet, elles peuvent déteindre sur nos pieds et nos ongles, causant des irritations, voire une dermatite atopique (une maladie cutanée provoquant des démangeaisons), ou une réaction allergique.

La fréquence à laquelle il faut en changer est essentielle : en temps normal, il vaut mieux changer de chaussettes tous les jours, mais dans certains cas, cela ne suffit pas. Au cours de la journée, la transpiration et le sébum s'accumulent, créant un conglomérat de bactéries sur nos pieds et par extension, sur nos chaussettes. Dans cet état, elles peuvent causer des mycoses dont le traitement est impératif. Les athlètes étant particulièrement touchés par ces infections cutanées, il est recommandé de changer de chaussettes après chaque effort physique. Peu importe si elles paraissent sales ou non.

De même, si elles sont trouées, des ampoules peuvent apparaitre et de la saleté peut se former au niveau de la zone concernée. En bon état, les chaussettes doivent déjà être remplacées tous les trois à six mois, mais en cas d'usure, les experts appellent à être intransigeant et à les jeter directement.