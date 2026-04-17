Avec l'air chaud, un risque météo se dessine ce week-end dans ces départements

Les températures se maintiennent au-dessus des normales de saison ce week-end. Il faudra toutefois être prudent par endroits : le temps pourrait changer sous la chaleur.

Ce vendredi 17 avril, le soleil est généreux et ce sur 80% du territoire. Les températures continuent de grimper et peuvent atteindre les 25 degrés par endroits, notamment du côté de Toulouse, Bordeaux ou encore Montpellier. Ces valeurs représentent 6 à 8°C au-dessus des normales de saison. L'amplitude thermique est conséquente : autour de 15 degrés de différences entre les minimales et les maximales. Entre le Nord et l'Ile-de-France, quelques passages nuages circulent cet après-midi.

Au sud, ce temps va se maintenir avec un week-end aux airs estivaux, précise La Chaine Météo. Des pics approchant les 28 degrés sont possibles dans le Languedoc-Roussillon. A contrario, les nuages de la veille se propagent et au nord de la Seine, le ciel paraitra souvent couvert. Quelques bruines peuvent même tomber par endroits, notamment de la Normandie à l'Ile-de-France. Prudence, un risque orageux est annoncé pour la soirée de samedi, notamment vers la Marne et la Moselle, du côté de Reims et Metz. Une évolution plus fraiche est aussi attendue en fin de journée près des frontières du nord.

© La Chaine météo

Dimanche, le nord retrouve le soleil alors que des nuages touchent le sud-ouest. Un risque orageux est possible du Massif Central aux Vosges, avec la persistance de l'air chaud. Les Pyrénées-Orientales pourraient aussi être touchées. Les températures pourraient perdre 2 à 3 degrés pour les maximales, tout en restant au-dessus des normales de saison, sauf dans le sud-est où le seuil de chaleur pourra encore être dépassé.

Une météo qui reste donc assez sèche en dehors du risque d'orages localisés, une bonne nouvelle pour les départs en vacances. La semaine suivante devrait être marquée par un temps sec et des températures maximales entre 14 et 18 degrés au nord. De la bise pourrait rendre le ressenti un peu plus frais, mais grâce à l'ensoleillement, cela restera agréable. Dans le sud, plus de chaleur avec fréquemment une approche des 25 degrés, mais aussi plus d'instabilité avec un risque orageux.