Il fascine Hollywood, ce château à couper le souffle se trouve bien en France

Ce monument spectaculaire est le chouchou des caméras depuis plus de 60 ans.

Vous avez forcément déjà vu à l'écran cette forteresse plantée sur un éperon vertigineux face à la mer. Entre blockbusters américains et cinéma français, ce château de grès rose est l'un des décors les plus spectaculaires du 7e art... et il se trouve bien de notre côté de l'Atlantique.

C'est au sommet de son donjon que Kirk Douglas et Tony Curtis se sont livrés à un duel d'anthologie pour le film culte Les Vikings en 1958. Le cinéma français y a aussi ses habitudes : Philippe de Broca y a fait jouer Sophie Marceau dans Chouans !, tandis que les répliques cinglantes de Ridicule y ont fusé. Plus récemment, le site a accueilli le tournage épique des Trois Mousquetaires : Milady. Ses remparts battus par les vents ont même servi de décor au clip mythique de Manau, La Tribu de Dana (1998), dont les notes de cornemuse semblent encore hanter les lieux !

Le décor à couper le souffle du Fort la Latte en Bretagne a séduit Hollywood et le cinéma français. © JérémyElain - stock.adobe.com

Ce décor, c'est le Fort de la Latte, aussi connu sous le nom de château de la Roche Goyon. Niché sur la commune de Plévenon dans les Côtes d'Armor, il trône fièrement sur un éperon rocheux face à la Manche. Depuis son donjon, une vue à 360° embrasse la Côte d'Émeraude, la baie de la Fresnaye et par beau temps les îles anglo-normandes.

Construit vers 1340 par le seigneur Étienne III Gouÿon, le fort a résisté aux sièges de Bertrand Du Guesclin en 1379 et aux assauts répétés des Anglais. Après avoir été incendié durant les guerres de Religion, il est transformé sous Louis XIV par Garangeau, bras droit de Vauban, pour devenir un bastion de défense maritime. Petite anecdote royale : en avril 2025, Albert II de Monaco y a effectué une visite privée sur les traces de ses ancêtres, la famille fondatrice étant une branche de la maison princière monégasque. Classé monument historique, le fort appartient depuis 1931 à la famille Joüon des Longrais, qui l'a sauvé de la ruine.

Le surprenant jardin médiéval du Fort la Latte. © Bernard 63 - stock.adobe.com

Sa visite offre une véritable plongée dans le temps : on y découvre la chapelle Saint-Michel, le corps de garde et surtout le rarissime four à rougir les boulets, destiné à incendier les navires ennemis. Entre les remparts, le jardin médiéval dévoile son labyrinthe de santolines qui ravira les enfants, tout comme ses ponts-levis. Pour les amateurs de grand air, le sentier des douaniers (GR34) relie le château au Cap Fréhel en une heure de marche à travers les landes d'ajoncs et de bruyères, offrant des vues plongeantes sur les falaises.

Le site s'anime particulièrement en août avec les Grandes Médiévales : tournois de chevalerie et fauconnerie redonnent vie à la forteresse. Pour s'y rendre, comptez environ 20 minutes de route depuis Sables-d'Or-les-Pins ou 45 minutes depuis la cité médiévale de Dinan. Le parking du fort est gratuit. Que vous soyez cinéphile, féru d'histoire ou randonneur, le Fort la Latte est un passage obligé en Bretagne !