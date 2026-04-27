Le beau temps, c'est vraiment fini ! Une goutte froide ramène la pluie sur la France

La semaine va être plus instable que ce qu'on a connu dernièrement. Une goutte froide ramène progressivement le mauvais temps sur une grande partie du pays.

Les beaux jours se sont enchainés et le ressenti a été des plus agréables. Cette semaine, l'anticyclone se maintient, mais le temps va se dégrader par le sud sous l'influence d'une goutte froide. Dès ce lundi 27 avril, des orages se forment près des Pyrénées, alors qu'ailleurs le soleil est généreux. Les températures dépassent les 20 degrés presque partout. La goutte froide va se propager mardi avec un ciel menaçant en remontant vers les Alpes et la région lyonnaise. De la pluie est possible. Au nord, le temps reste sec, mais un peu plus nuageux, surtout dans l'est et de la bise au nord peut légèrement refroidir l'air. Ce sera le début de la bascule météo.

Mercredi, c'est la zone près de l'Atlantique qui devrait faire face à des averses, mais leur intensité restera modérée. Cela se perpétuera pour le dernier jour du mois d'avril avec des pluies de la région bordelaise à la Normandie. Au nord-est, le soleil résiste. Malgré ces perturbations, la douceur reste de mise : il va souvent faire plus de 20 degrés l'après-midi. Jeudi, les températures devraient monter jusqu'à 27 degrés à Auxerre, 26 à Paris, 25 à Lyon et 23 à Strasbourg. C'est le jour où l'indicateur thermique national est attendu le plus haut : autour de 17 degrés.

© La Chaine météo

SI la fiabilité est plus limitée pour la fin de semaine suite au déplacement de la goutte froide, elle pourrait se positionner entre l'Espagne et l'Atlantique pour le week-end. La pluie devrait se propager vers les régions centrales pour la journée du 1er mai alors que le nord-est resterait à l'écart. Le week-end risque d'être aussi pluvieux, une mauvaise nouvelle pour ce premier pont de mai. Un renforcement de l'instabilité est attendu au fil de la journée samedi, couplé à une menace orageuse à l'ouest. La perturbation pourrait être plus marquée dimanche, provoquant la perte de quelques degrés.

"Cette goutte froide pourrait maintenir un ciel menaçant dans une ambiance un peu lourde et orageuse sur une bonne partie du pays. Mais, on n'attend pas de forte dégradation", nuance toutefois La Chaine météo. Les cumuls de pluie sur la semaine devraient, en effet, rester limités avec 21 mm au plus au niveau de l'Ariège, même si la perturbation sera étendue.