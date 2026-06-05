Ils gagnent 90 000 euros à un jeu de grattage, mais impossible de récupérer le gain... Des réclamations s'accumulent

Gagner 90 000 euros à un jeu de hasard, mais n'en récupérer que 20... C'est une déconvenue qu'ont connue plusieurs joueurs en quelques jours.

Gagner le coup de chance de sa vie et voir son rêve s'envoler en quelques secondes : c'est l'ascenseur émotionnel qu'a traversé Mike Fields, un habitant de l'Indiana aux États-Unis. Le 2 juin dernier, cet Américain a décidé de tenter sa chance à un tout nouveau jeu à gratter de la Hoosier Lottery, baptisé Space Invaders Cash. Après avoir acheté quatre tickets à 5 dollars l'unité, il était persuadé d'avoir décroché le jackpot de 100 000 dollars, soit environ 92 000 euros.

Accompagné de son épouse, Mike Fields s'est immédiatement rendu dans un point de vente de la loterie pour faire valider son précieux sésame. Malheureusement, au moment de scanner le ticket prétendument gagnant, la machine de contrôle n'a affiché qu'un gain dérisoire de 20 dollars, comme le rapporte la chaîne de télévision locale Fox 59.

La mésaventure de Mike Fields est loin d'être un cas isolé. En arrivant au centre de réclamation de la loterie pour contester ce résultat, il a rapidement croisé d'autres joueurs plongés dans la même incompréhension. En partageant leurs récits, ces parieurs d'un jour ont réalisé qu'ils étaient tous victimes d'une anomalie similaire sur des tickets de cette même série de jeu.

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Face à la multiplication de ces situations identiques, le groupe de joueurs a demandé des comptes à l'organisateur. Les responsables de la loterie, qui voient les dossiers de réclamation s'accumuler, ont reconnu l'existence d'un problème technique généralisé et ont annoncé l'ouverture d'une enquête officielle, indique Fox 59.

Devant la colère des joueurs et pour protéger l'intégrité de ses jeux, la direction de la Hoosier Lottery a pris des mesures immédiates. Jared Bond, le porte-parole de l'organisme, a confirmé la suspension temporaire de la vente de ce billet spécifique. L'objectif est de garantir que l'expérience des utilisateurs respecte les standards de transparence de l'entreprise. Un formulaire de réclamation officiel a également été mis à la disposition des clients lésés pour leur permettre de contester formellement le résultat de leur tirage. Pour l'instant, le gain de Mike Fields reste gelé le temps des investigations, et l'organisme de l'Indiana s'est engagé à lui fournir une réponse définitive sous 30 jours.