Changement d'heure : comment faut-il s'y prendre pour changer d'heure ?

Comment changer d'heure sans y perdre son sommeil ? Les conseils d'experts affluent avant le passage à l'heure d'hiver de ce week-end. Voici la meilleure façon de passer le cap.

Le changement d'heure d'hiver 2022 a lieu ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, il s'agira de modifier la position des aiguilles de sa montre ou de son horloge de 3 à 2 heures. L'heure d'hiver est généralement un passage moins difficile que l'heure d'été, puisque cette fois, le changement d'heure nous fera gagner une heure de sommeil. Mais pour autant, beaucoup ont encore du mal à franchir ce cap. Perturbations du sommeil, stress et autres bouleversements chrono-biologiques sont en effet observés par les médecins en octobre comme en mars, quand il s'agit de passer à l'heure d'été. La faute au "rythme circadien" qui fait que notre corps est habitué depuis notre plus tendre enfance à fonctionner selon des cycles de 24 heures (et non de 23 ou de 25 selon le changement d'heure). Comment faire face à ce cap sans trop souffrir ?

D'abord, il est conseillé d'anticiper au maximum le changement d'heure. En hiver, il s'agira ainsi de se coucher un peu plus tard que d'habitude. Plusieurs spécialistes du sommeil suggèrent de s'y prendre une petite semaine avant la date fatidique en reculant l'heure du coucher de 10 minutes chaque soir. Un effort qui suppose au préalable que nous allions au lit tous les soirs à la même heure, ce qui n'est pas le cas de tout le monde... Après six jours, le cap du changement d'heure sera ainsi passé sans rupture brutale dans le rythme circadien. Autre astuce qui est quant à elle déjà intégrée par bon nombre de Français : changer d'heure le samedi plutôt que le dimanche. C'est en effet dimanche à 3 heures du matin que l'heure change officiellement. A 3 heures, il sera ainsi 2 heures selon les règles établies dans l'Union européenne. Pour autant, changer d'heure samedi vous permettra de vous coucher à la "bonne heure", sans forcer votre organisme à s'habituer le lendemain matin.

C'est sans doute un détail pour vous, mais pour certains cela veut dire beaucoup : le but est de préparer au mieux notre corps avant même le changement d'heure. Certains chrono-biologistes préconisent ainsi de ne pas faire de grasse matinée le dimanche, en profitant de l'heure gagnée. Cela ne fera que perturber encore un peu plus votre rythme biologique. Cette fois, pas question donc de s'approcher de la nouvelle heure pour se lever. Mieux vaut tenter de rester proche de l'ancienne heure en se levant un poil plus tôt... A n'y rien comprendre direz-vous !

Ultimes conseils pour mieux vivre le changement d'heure : il serait salutaire de s'accorder une sieste ce dimanche en cas de grosse fatigue. La sieste, si elle est courte, permet de récupérer de manière visible sans pour autant endormir totalement son corps (dans ce cas, vous en aurez alors pour plusieurs heures). Autres détails utiles : bien que la nouvelle année soit encore loin, le changement d'heure est le moment idéal pour prendre de bonnes résolutions. Les spécialistes du sommeil répètent d'année en année qu'il faut éviter à tout prix les écrans dans la chambre à coucher. Evitez donc d'allumer la télé quand vous êtes sous la couette, ou, pire encore, de jouer avec votre tablette ou votre smartphone.