Tirage du Loto (FDJ) : découvrez le résultat de ce mercredi 20 mai 2020 [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto de ce mercredi 20 mai 2020 s'annonçait prometteur. Et pour cause, si vous avez trouvé les résultats, vous venez d'empocher 10 millions d'euros !

[Mis à jour le 20 mai 2020 à 21h11] Allez-vous pouvoir acheter quelque 386 100 billets pour le sommet de la tour Eiffel ? La Française des jeux (FDJ) proposait 10 millions d'euros pour le tirage du Loto de ce mercredi 20 mai 2020. Une aubaine pour ceux qui voudraient rattraper les pertes économiques engendrées par le coronavirus et le confinement. Mais trouver le résultat du Loto n'est pas donné à tout le monde ! Toutefois, pas besoin d'avoir coché tous les bons chiffres pour remporter un petit quelque chose. Le mieux est donc de vérifier tous les résultats du Loto avec attention !

Le tirage du Loto du 20 mai 2020

14-20-39-45-47 N°Chance 8

2nd tirage du Loto : 24-25-35-39-43

Joker+® 3 603 034

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 4650 8290 - E 2903 6317 - F 1456 5023 - I 5168 9700 - K 2528 8004 - K 9036 6158 - P 6674 1092 - T 1730 4839 - T 4532 9009 - V 9016 7988

Comment participer au tirage du Loto ?

Sachez qu'il est possible de tenter de participer au tirage du Loto jusqu'à 20h15 le jour J. Prochain tirage, samedi ! Le résultat sera délivré dans la foulée. Pour jouer, il vous faut soit vous rendre en point de vente agréé, tel que dans les bureaux de tabac, soit sur le site de la Française des jeux. Là, moyennant 2,20 euros pour une combinaison classique, vous devez cocher cinq chiffres sur la partie de la grille qui en contient 49, et un N°Chance parmi les 10 disponibles. N'oubliez pas de bien valider votre grille pour que celle-ci soit effective pour le tirage du jour. Dans le pire des cas, vous pourrez toujours la valider pour le prochain tirage, mais pas sûr que le jackpot en question soit encore en jeu d'ici là… À vos risques et périls !