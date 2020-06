"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 24 juin [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Vous n'avez pas encore consulté les résultats du Loto ? Retrouvez sur notre page les numéros gagnants du tirage du Loto du mercredi 24 juin.

[Mis à jour le 24 juin 2020 à 23h20] Ce mercredi, le tirage du Loto vous a donné des envies d'évasion, à quelques jours des vacances d'été. C'est qu'avec deux millions d'euros en plus sur votre compte en banque, vous pourriez offrir un séjour de rêve à votre famille ou à vos amis dans l'Hexagone. À vous les plus grands palaces ! En trouvant les bons résultats du Loto, toutes les portes s'ouvriraient à vous. Alors, allez-vous passer un été dignes des plus grandes stars ? Pour le savoir, voici tous les résultats du Loto de ce mercredi 24 juin.

Le tirage du Loto du 24 juin 2020 :

36 - 8 - 31 - 34 - 17 et le numéro Chance : 7

Option 2nd tirage : 30 -24 - 31 - 5 - 9

Ciel bleu, grand soleil et températures caniculaires : ce mercredi, le beau temps donnait de sérieuses envies de balades. En chemin, vous en avez peut-être profité pour vous arrêter au bureau de tabac le proche et tenter de remporter les deux millions d'euros mis en jeu par le tirage du Loto du mercredi 24 juin. De quoi achever cette journée estivale avec des projets et des idées de voyage plein la tête. En trouvant les bons résultats du Loto, vous auriez pu, par exemple, acheter enfin cette villa en Corse avec piscine qui vous fait de l'œil depuis plusieurs semaines. Vous n'êtes pas le grand gagnant du jour ? Ne renoncez pas à vos projets, le prochain tirage du Loto vous sera peut-être favorable !

Il peut suffire d'une seule grille de Loto pour voir tous vos rêves se concrétiser ! Pour tenter de trouver la combinaison gagnante des résultats du Loto, il vous faudra d'abord remplir votre bulletin, en cochant cinq numéros entre 1 et 49, ainsi qu'un numéro Chance entre 1 et 10. Simplissime, non ? Maintenant que vous connaissez ou maîtrisez les règles du Loto sur le bout des doigts, n'oubliez pas de valider votre grille avant 20h15. Sans quoi, vos chances de trouver les bons résultats du Loto s'envoleront ! Rendez-vous ensuite sur notre page à partir de 20h30 pour découvrir les numéros gagnants du tirage du Loto.

Pour maximiser vos chances de trouver les bons résultats du Loto et de remporter ainsi le jackpot mis en jeu par le prochain tirage, pensez à cocher l'option 2nd tirage, qui vous permet de rejouer votre combinaison, sans le numéro Chance. Pas d'inspiration pour choisir vos numéros ? Avec l'option Flash, des numéros sont générés automatiquement, pour laisser complètement la place au hasard ! Et si vous souhaitez encore plus pimenter le jeu, le pack multichances du tirage du Loto, disponible uniquement sur le site ou l'application mobile FDJ, comporte 100 grilles simples.