"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 26 juin 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Si vous n'avez pas encore consulté les résultats de l'Euromillions, il est temps de vous munir de votre grille ! Avez-vous trouvé les numéros gagnants de ce tirage de l'Euromillions du vendredi 26 juin ?

[Mis à jour le 26 juin à 23h40] Ce vendredi, le tirage de l'Euromillions vous réservait encore une belle surprise pour terminer la semaine : une belle cagnotte de 51 millions d'euros. Si vous avez validé votre grille d'Euromillions chez votre buraliste, sur Internet ou sur l'appli dédiée de la Française des jeux, vous devez sûrement attendre maintenant de savoir quels numéros gagnants ont été tirés au sort. En attendant de connaître tous les résultats de l'Euromillions de ce vendredi, munissez-vous de votre grille pour découvrir le code My Million, qui permettra peut-être à l'un d'entre vous de décrocher un million d'euros.

Le tirage de l'Euromillions du 26 juin :

1-10-12-21-26 et les numéros étoile : 5-11

Code My Million : OZ 006 2321 (Outre-Mer)

Comment les gains de l'Euromillions sont-ils répartis ? Depuis le 24 septembre 2016, sur les 2,50 euros que coûte une grille Euromillions My Million (pour la France), Euromillions My Bonus (pour la Belgique) ou Euromillions Swiss Win (pour la Suisse), 0,30 euros "sont injectés dans le jeu complémentaire" et 2,20 euros dans la loterie Euromillions, explique le site Loterieplus. Par ailleurs, depuis le 1er février 2020, le montant maximal des gains mis en jeu par l'Euromillions a été rehaussé de 190 à 250 millions d'euros. N'oubliez pas que les tirages de l'Euromillions vous permettent également de jouer avec le Pack MultiChances qui vous donne la possibilité de multiplier vos chances au jeu.

N'oubliez pas non plus qu'à chaque nouveau tirage de l'Euromillions, le code My Million peut vous permettre d'empocher la jolie somme d'un million d'euros, même sans avoir les numéros gagnants. À chaque grille d'Euromillions validée, un code unique vous est attribué de manière aléatoire. Ensuite, juste avant les résultats de l'Euromillions, ce code My Million est tiré au sort, avec à la clef un chèque à plusieurs zéros pour le détenteur du code gagnant. En validant votre grille d'Euromillions vous avez donc une chance supplémentaire de devenir millionnaire !