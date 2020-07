"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 7 juillet 2020 [en ligne]"

RESULTATS EUROMILLIONS – Il n'est pas trop tard pour tenter votre chance au tirage de l'Euromillions du mardi 7 juillet. Ne ratez pas l'opportunité de trouver les bons résultats de l'Euromillions et de remporter jusqu'à 143 millions d'euros.

[Mis à jour le 7 juillet 2020 à 19h03] Ce mardi 7 juillet est un grand jour. Non seulement les lycéens vont enfin connaître les résultats du Bac 2020, mais en plus, le tirage de l'Euromillions met en jeu une impressionnante cagnotte de 143 millions d'euros. Ainsi, en trouvant les bons résultats de l'Euromillions, vous pourriez avoir deux bonnes nouvelles dans la même journée, si votre enfant est en terminale. Pour cela, n'oubliez pas de valider votre grille d'Euromillions avant 20h15, en vous rendant chez votre buraliste ou en jouant directement à ce tirage de l'Euromillions depuis le site ou l'application mobile de la Française des jeux.

Votre grille d'Euromillions achetée, vous n'avez plus qu'à cocher cinq numéros entre 1et 50, ainsi que deux numéros étoiles entre 1 et 12. À vous ensuite d'appliquer la méthode que vous souhaitez pour tenter de trouver les bons résultats de l'Euromillions : numéros fétiches, dates d'anniversaire de vos proches, calculs savants en fonction des numéros les plus tirés au sort ou non… Vous n'avez pas d'inspiration ? Vous pouvez vous en remettre à l'option Flash proposée par le tirage de l'Euromillions qui choisit vos numéros à votre place et au hasard. Enfin, pour connaître les résultats de l'Euromillions, connectez-vous à notre page à partir de 21h pour découvrir le code My Million.