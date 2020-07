"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 15 juillet 2020, 4 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – 4 millions d'euros sont mis en jeu pour ce tirage du Loto, mercredi 15 juillet. Il vous reste plusieurs heures pour participer, avant de retrouver les résultats du Loto à partir de 20h45.

Le milieu de la semaine est arrivé, signant un nouveau tirage du Loto ! Mercredi 15 juillet 2020, ce sont 4 millions d'euros qui sont mis en jeu pour ce nouveau tirage du Loto. Si vous souhaitez tenter votre chance, et potentiellement remporter cette somme, c'est très simple : il vous suffit de cocher six numéros : 5 chiffres parmi une grille de 49 numéros et 1 numéro Chance sur une grille de 10. De plus, vous pouvez tenter de remporter jusqu'à 100 000 euros supplémentaires grâce à l'option second tirage.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Depuis le mois de novembre 2019, les joueurs ont en effet la possibilité de participer à l'option second tirage du Loto. Elle permet de remporter jusqu'à 100 000 euros en plus du jackpot. Ce lundi 8 juin, vous pourrez donc par exemple remporter 100 000 euros en plus des 2 millions proposés pour ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont ensuite communiqués en même temps que le reste des tirages du Loto, à partir de 20h30, sur TF1 ainsi que sur le site de la Française des jeux, avant d'être repris sur L'Internaute.