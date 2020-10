"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 13 octobre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions du mardi 13 octobre 2020 a-t-il été votre tirage ? Celui qui fait de vous un millionnaire ? Un rentier ? Et peut-être même un philanthrope ? Les résultats sont disponibles dans cet article.

[Mis à jour le 13 octobre 2020 à 21h35] Un peu plus tôt nous apprenions que le My Million du jour avait été remporté par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Quid de l'éventuel grand gagnant de ce mardi 13 octobre 2020 ? Malheureusement, le tirage de l'Euromillions concernant neuf pays, les données mettent un peu de temps à être recoupées et rassemblées. Impossible pour l'heure de savoir s'il y a un vainqueur du rang un ou pas. Néanmoins, les résultats de l'Euromillions sont tous disponibles. Libre à chacun donc de vérifier les siens...

Le tirage de l'Euromillions du 13 octobre 2020

5-14-38-41-46 et les numéros étoile 1 et 10

Le My Million CV 058 7277 (Internet)

Le prochain tirage de l'Euromillions est prévu vendredi. Si chaque joueur aime à s'imaginer ce qu'il ferait d'une telle fortune s'il parvenait à trouver le résultat de l'Euromillions, peu sont jusqu'ici parvenus à devoir réellement gérer un tel pactole. En ne jouant qu'une combinaison simple, soit cinq chiffres et deux numéros étoile, vos chances de mettre la main sur les résultats de l'Euromillions sont en effet d'une sur… plus de 139 millions. De quoi désarçonner n'importe quel candidat au tirage de l'Euromillions. Mais l'intérêt du jeu ne résiderait-il finalement pas dans ce petit frisson que ressentent, le temps de quelques secondes à peine, les joueurs ?

Quoi qu'il en soit, il est possible de participer au tirage de l'Euromillions de vendredi jusqu'à 20 heures environ, le jour J. Moyennant 2,50 euros, soit le prix d'un grille classique, le jackpot sera peut-être votre en fin de soirée. Rassurez-vous, en cas de victoire, la FDJ propose un soutien psychologique aux gros gagnants. Car n'allez pas croire qu'empocher le pactole rime avec long fleuve tranquille. Devenir millionnaire peut aussi être un véritable choc. Des séances de coaching pour apprendre à gérer votre fortune vous seront également proposées, de quoi vous parer en cas de victoire. Pour ceux qui ne remporteraient pas le jackpot, sachez qu'il reste important de bien vérifier tous ces résultats, car même avec quelques chiffres bons, vous pourriez tout de même empocher un petit quelque chose.