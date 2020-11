"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mardi 17 novembre 2020 en direct"

RESULTATS LOTO - Mercredi 4 novembre 2020, le tirage du Loto met en jeu 74 millions d'euros. Un jackpot qui laisse rêveur. Découvrez-vous les résultats sur cette page dans quelques heures.

[Mis à jour le 17 novembre 2020 à 19h02] Avec le confinement, on a le temps de rêver à ce qu'on voudrait faire, une fois autorisés à sortir. Peut-être souhaitez-vous accomplir cela avec quelques dizaines de millions d'euros en poche ? Mardi 17 novembre, l'Euromillions met en jeu la gigantesque somme de 74 millions d'euros. Vous pouvez remplir votre grille depuis chez vous, sur internet, ou encore visiter votre bureau de tabac, dans le respect des règles sanitaires. Les résultats seront à découvrir en début de soirée sur cette page.

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Pour jouer à l'Euromillions, il vous faut en tout sept numéros. Tout d'abord, vous devez choisir une combinaison principale, il s'agit de cinq numéros dans une grille de 1 à 50. Ensuite, vous devez cocher deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Pour devenir le grand gagnant du jackpot, il faut que vous ayez tout bon, c'est-à-dire à la fois les cinq numéros et les deux étoiles. Vous pouvez aussi choisir l'option " grille multiple " qui vous permet de cocher plus de numéros et d'étoiles. Le prix d'une grille classique est de 2,50 €, pour une grille multiple, cela dépend du nombre de numéros et d'étoiles que vous choisissez.

Pour être sûr de toucher le pactole, n'oubliez pas de garder votre ticket. Eh oui, trouver les bons numéros ne suffit pas. C'est presque arrivé à un chanceux Irlandais, qui a failli mettre à la poubelle le papier qui lui offrait le jackpot de 500 000 euros en octobre dernier. Le joueur avait participé avec sa fille dans un bureau de tabac, et ne croyant pas vraiment en sa bonne étoile, il a manqué de jeter le ticket. Il aurait ainsi perdu un demi-million d'euros. Un Parisien avait également failli faire la même erreur et aurait pu rater l'occasion de remporter cinq millions d'euros.