"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mardi 24 novembre 2020 [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Incroyable mais vrai ! Ce mardi 23 novembre 2020, à quasiment un mois de Noël, la FDJ propose un tirage de l'Euromillions à 143 millions d'euros. Les participants devraient être nombreux à tenter leur chance pour trouver les résultats du jour !

[Mis à jour le 24 novembre 2020 à 19h05] Il n'y a pas que la 12e allocution d'Emmanuel Macron sur le coronavirus qui devrait faire couler beaucoup d'encre ce mardi 24 novembre 2020. Alors que le président de la République prend la parole à 20 heures pour dévoiler ce qui attend les Français en matière de déconfinement, mais aussi de fêtes de fin d'année et de Black Friday, la Française des jeux (FDJ) et ses homologues proposent un super jackpot de 143 millions d'euros. Chacun peu participer, moyennant 2,50 euros minimum. Les derniers paris seront enregistrés vers 20 heures, 20h15 grand maximum. Soyez à l'heure !

Pour autant, il ne s'agit pas du plus gros jackpot jamais remporté à l'Euromillions. Jusqu'à début 2020, la cagnotte de l'Euromillions étant plafonnée à 190 millions d'euros, les plus gros butins jamais empochés ne dépassaient pas cette somme. Mais les règles ont changé. Et depuis le début de l'année 2020, le jackpot de l'Euromillions peut grossir jusqu'à 250 millions d'euros, un montant encore à ce jour jamais atteint. Mais 2020 n'est pas finie et rien n'assure qu'il y ait un grand gagnant ce mardi soir. Dans le cas où le jackpot ne serait pas remporté, il grossirait encore et encore, de tirage en tirage jusqu'à trouver preneur ou… atteindre le fameux nouveau plafond de verre. Mais si quelqu'un parvenait en revanche à trouver le résultat de l'Euromillions, la cagnotte serait remise à zéro, ou plutôt à 17 millions d'euros, montant minimum qui puisse être mis en jeu à un tirage de l'Euromillions.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Quels chiffres jouer pour gagner le jackpot de ce mardi soir ? Malheureusement, il n'y a aucune science qui parvienne à ce jour par l'intermédiaire de calculs savamment orchestrés à désigner les résultats gagnants avec certitude à l'avance. Néanmoins, certains sites, tel que secretsdujeu.com, aiment répertorier les probabilités des différents numéros que l'on peut cocher. Si l'on en croit leur tableau, les chiffres 26, 24, 27, 49 et 22 seraient ceux qui ont le plus de chance de sortir lors de ce tirage de l'Euromillions, avec pour les trois premiers 79,8% de chance de sortir, et pour les deux derniers 76,3%. Du côté des N°Chance, le 11 et le 8 semblent être les plus en veine si l'on se base, une fois encore sur les probabilités. Le premier aurait 76,7% de chance de sortir, le second 72,1%. Quoi qu'il en soit, ces probabilités ne sont en aucun cas des valeurs sûres à 100%. Et rien ne dit que la date de naissance de votre fille ou de votre petit-fils ne vous portera pas plus chance qu'eux !