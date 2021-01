"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 5 janvier 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Et si vous commenciez l'année par devenir… millionnaire ? L'idée est tentante. Mais avez-vous trouvé les résultats de l'Euromillions lors du tirage de ce mardi 5 janvier 2021 ? Découvrez-le sans plus attendre...

[Mis à jour le 5 janvier 2021 à 21h32] Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 5 janvier 2021 a enfin dévoilé ses résultats. Alors, que fallait-il avoir parié pour empocher le jackpot ? Était-ce le 15 ? Le 29 ? Le 38 ou encore le 43 ? Ce mardi, alors que la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage de l'Euromillions à 17 millions d'euros, soit la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu, le mois de décembre et ces tirages endiablés semblaient déjà fort lointains. Jusqu'à 200 millions d'euros avaient été proposés à qui trouverait le résultat de l'Euromillions, du jamais-vu. Et ce, d'autant plus qu'un Français avait finalement raflé la mise. Du côté du Loto aussi, la fin d'année s'est avérée rocambolesque avec des tirages exceptionnels les 25 et 31 décembre. On en viendrait presque à regretter 2020…

Le tirage de l'Euromillions du 5 janvier 2021

12-34-37-38-42 et les numéros étoile 1 et 3

My Million DF 777 9665

Heureusement, l'année 2021 ne fait que commencer. Et si pour ce deuxième tirage de l'Euromillions de l'année, seuls 17 millions d'euros étaient en jeu, il va de soi que la somme représente un beau pactole pour le commun des mortels. Avec une telle somme, vous pourriez vous enrichir de l'équivalent de 14 166 smic. Il s'agit aussi du prix de 15,45 millions de baguettes. En ne jouant qu'une seule combinaison pour ce tirage, en cas de victoire, la grille étant vendue à 2,50 euros, vous auriez pu multiplier votre mise par 6 800 000. Un rendement, vous l'aurez compris, imbattable !

Sur quels chiffres parier pour maximiser ses chances de trouver le résultat de l'Euromillions ?

C'est la question que tout le monde se pose alors qu'il est à présent possible de tenter sa chance pour les prochains tirages de l'Euromillions prévus vendredi et mardi. Si certains préfèreront miser sur leurs chiffres porte-bonheur, la date de naissance de leurs enfants ou petits-enfants, la date de leur mariage, ou encore, pourquoi pas, la date de leur divorce, après tout, il n'y a pas de mauvaise idée, d'autres aiment s'en référer aux statistiques. Ainsi, les chiffres qui sont le plus sortis lors des derniers tirages sont les 15 et 16 (16,67% de sorties), le 5 (15,63%) et les 21 et 32 (14,58%). Du côté des numéros étoile, au 1er janvier, selon le site de la FDJ, le 6 était le chiffre qui était le plus sorti (19,79%), suivi des 2 et 3 (18,75%) et des 1 et 9 (17,71%). Une chose est sûre, vous avez 100% plus de chance de gagner si vous jouez que si vous ne tentez pas votre chance du tout…