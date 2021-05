"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 18 mai 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Avez-vous remporté le jackpot du tirage de l'Euromillions de ce mardi 18 mai 2021, veille d'une nouvelle étape du déconfinement ? Le mieux est de regarder sans plus attendre les résultats du jour.

[Mis à jour le 18 mai 2021 à 21h51] Le tirage de l'Euromillions a mis fin au suspense ! Avez-vous empoché les 41 millions d'euros en jeu ce mardi 18 mai 2021 ? Êtes-vous enfin entré dans le club très fermé des millionnaires ? Le mieux pour être fixé rapidement est encore de vérifier par soi-même ! Tous les résultats de l'Euromillions sont disponibles sur cette page. En cas de victoire, sachez que vous pourrez fêter ça en terrasse dès demain ! Pour ceux qui n'auraient rien trouvé, pas même une petite partie du résultat du jour, il sera toujours possible d'aller noyer son chagrin en terrasse ou en faisant chauffer sa carte bancaire dans les magasins mercredi !

Le tirage du 18 mai 2021

5-13-38-39-40 et les numéros étoile 4 et 12

Et le My Million : NG 483 3243

Vous voulez tenter votre chance pour le prochain tirage de l'Euromillions prévu vendredi ? C'est très simple. Un jeu d'enfants, estimeront même les plus aguerris d'entre nous. Moyennant 2,50 euros, prix d'une grille dite classique, il vous sera possible de tenter de trouver le résultat de l'Euromillions. Rien ne vous empêche de jouer plus… Mais c'est peut-être là aussi le risque de tomber dans l'excès. Car si en cochant un sixième chiffre, en plus des cinq nécessaires, ou un troisième numéro étoile, en plus des deux obligatoires pour valider une grille Euromillions, vos chances de remporter le jackpot augmentent nettement, le prix de la grille peut, lui, rapidement atteindre des sommets !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comptez en effet 15 euros, contre 2,50 euros, pour une grille de six chiffres et deux numéros étoile. En revanche, si vous ajoutez seulement un troisième numéro étoile, il vous en coûtera 7,50 euros. Mais si vous vous risquez à cocher six chiffres ET trois numéros étoile, le montant de votre grille passera à... 45 euros ! À vous de voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle… Quoi qu'il en soit, comme chaque mardi et vendredi, jour des tirages de l'Euromillions, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 environ, en bureau de vente agréé ou directement sur le site de la FDJ. À vous de jouer ! Le résultat du My Million, code qui permet à tout joueur ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros, sera délivré vers 21h, celui de l'Euromillions vers 21h30.