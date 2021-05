"DIRECT. La Chapelle-sur-Erdre : le suspect interpellé, quatre personnes blessées"

Le suspect était identifié depuis plusieurs heures par la police. L'homme serait âgé d'une quarantaine d'années. Il était apparemment connu pour des troubles psychiatriques et aurait déjà commis des agressions par le passé.

Selon les informations de BFMTV, le suspect a été interpellé suite à des échanges de tirs. Il aurait ouvert le feu sur les gendarmes, faisant deux blessés légers. Le suspect aussi aurait été blessé par balles et se trouverait dans un état "sérieux".

Le suspect vient d'être interpellé. Des tirs ont retenti au cours de cette opération. L'homme se serait retrouvé nez à nez avec des gendarmes, il leur aurait tiré dessus. Deux gendarmes ont été blessés, d'après les informations de BFMTV. Les gendarmes seraient blessés au niveau du bras et de la main.

De plusieurs sources concordantes, des échanges de tirs ont eu lieu. L'homme a été interpellé par les forces de l'ordre. On ignore s'il y a des blessés à recenser.

Suite aux évènements survenus à la Chapelle-sur-Erdre, je me rends sur place avec @sarahelhairy .

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, confirme sur Twitter qu'il se rend sur place à la Chapelle-sur-Erdre. Il sera accompagnée de Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, également conseillère municipale de la ville de Nantes, située à trois kilomètres de la commune.

Sur Twitter, Marine Le Pen s'est empressée de réagir suite à l'attaque de la policière municipale de la Chapelle-sur-Erdre : "Tout mon soutien à cette policière de la Chapelle-sur-Erdre grièvement blessée, à ses collègues et à ses proches. Je refuse que les agressions contre nos policiers deviennent notre quotidien. Il faut combattre enfin cette barbarie et ne jamais, absolument jamais s’y habituer."

D'après les informations de BFMTV, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin aurait annoncé qu'il se déplacerait sur place cet après-midi. Ce matin, le ministre de l'Intérieur était justement en déplacement dans un commissariat, comme il l'indiquait dans ce tweet : "Avec Jean Castex, Eric Dupond-Moretti, et Olivier Dusspot, nous sommes ce matin auprès des forces de police de Saint-Denis, dans le cadre du comité interministériel de la lutte contre les stupéfiants."

12:54 - Traque du suspect : les gendarmes établissent un périmètre de recherche

Les forces de l'ordre délimitent actuellement un périmètre de recherche prioritaire et bouclent cette surface de recherche, où l'homme a le plus de probabilités de se trouver du fait des informations dont disposent les gendarmes. Plus de deux cents gendarmes sont déployés sur place.