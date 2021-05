Cergy : des insultes racistes, une vidéo choc et une enquête ouverte

La police du Val d'Oise a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire suite à des injures racistes proférées à l'encontre d'un livreur, dimanche soir, devant un restaurant de Cergy.

L'agression d'un livreur de repas à domicile, dimanche soir à Cergy, fait depuis hier soir réagir les réseaux sociaux. Celle-ci a été filmée et diffusée sur la toile, créant un flot de réactions indignées. On y voit un jeune homme noir pris à parti par un individu professant des insultes à caractère racistes. La Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) a tenu à réagir. "Notre commission juridique étudie sans attendre les éléments du dossier et agira en conséquence", a fait savoir l'association. La police du Val d'Oise a publié un court communiqué sur les réseaux sociaux pour rendre compte des suites engagées par les forces de l'ordre : "Suite aux menaces et injures proférées hier soir à Cergy, repris sur un certain nombre de réseaux sociaux, nous ouvrons une enquête judiciaire d'initiative pour identifier l'auteur et établir les faits".

La ministre déléguée au ministère de l'Intérieur, Marlène Schiappa, a également réagi ce lundi 31 mai. "Face à cette nouvelle agression choquante, violente et raciste d'un livreur de repas à domicile, j'ai demandé que l'on étudie la possibilité d'un article 40 pour signaler les faits au Procureur de la République. Le racisme n'est pas une opinion !", a-t-elle indiqué.