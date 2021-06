"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 4 juin 2021 [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS - C'est un jackpot qui ne passe pas inaperçu. Ce vendredi 4 juin 2021, la Française des jeux (FDJ) met en jeu une super cagnotte avec, à la clé, 130 millions d'euros. Dès 21 heures, découvrez sur cette page les bons résultats de l'Euromillions.

Voici une somme qu'il est difficile d'oublier. Ce vendredi 4 juin 2021, la Française des jeux (FDJ) organise un mega jackpot à hauteur de 130 millions d'euros. Le nouveau tirage de l'Euromillions promet une toute autre vie à celui qui trouvera les bons résultats de la cagnotte européenne. Mais dépêchez-vous, la cagnotte du jour sera clôturée dès 20h15. Si vous n'avez pas envie de sortir avec le pic de pollen qui sévit dehors, il est aussi possible de participer en ligne. Pour cela, il ne vous reste qu'à vous connecter sur le site de la FDJ, ou sur l'application, et de vous créer un compte. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre chez votre buraliste préféré.

D'après un communiqué publié par la FDJ, mercredi 2 juin, ce mega jackpot est le deuxième proposé depuis le début de l'année. Le dernier remonte au 5 février 2021. Des rendez-vous avec les Français qui s'avèrent très populaires, précisent la FDJ qui compte "en moyenne 4,9 millions de prises de jeu " pour ces jeux exceptionnels. Lors des vendredis ordinaires, le chiffre descend à 2,5 millions d'euros en moyenne. "Si ce nouveau Méga jackpot de 130 millions d'euros est remporté en France, il s'agira du sixième plus gros gain de l'histoire de FDJ. S'il n'est pas remporté ce vendredi, il pourra progressivement monter jusqu'à 220 millions d'euros, ce qui constituerait un nouveau record", rappelle l'organisme. Le dernier record s'élevait à 210 millions d'euros et avait été gagné par un joueur Suisse.

La coquette somme du jour vous attire et vous avez envie de tenter votre chance ? Mais vous êtes novice en la matière et vous ne savez pas comment vous y prendre. Pour jouer, il suffit de cocher sept numéros : les cinq premiers sur une grille de 50 numéros et deux étoiles sur une grille de douze numéros. Vous l'aurez compris, le ticket gagnant est celui qui correspond aux bons résultats de l'Euromillions. Si les chances de gagner sont minimes, sachez que le tirage My million offre à chaque tirage un million d'euros à un joueur.