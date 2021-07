"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : les numéros du tirage du mardi 13 juillet 2021"

RESULTATS EUROMILLIONS – Après le code My Million, la combinaison gagnante du tirage de l'Euromillions vient d'être dévoilée ! Avez-vous les bons résultats de l'Euromillions sur votre grille ?

[Mis à jour le 13 juillet 2021 à 21h43] Non, la chance n'arrive pas toujours qu'aux autres. Les gagnants de l'Euromillions peuvent d'ailleurs en témoigner. Comme eux, à chaque tirage de l'Euromillions, vous espérez voir les numéros de votre grille s'afficher sur votre écran de télévision ou d'ordinateur pour pouvoir enfin changer de vie. Votre grille d'Euromillions va-t-elle remplir ses promesses ? Allez-vous pouvoir réaliser vos rêves les plus fous ? Encore un peu de patience, les résultats de l'Euromillions seront bientôt dévoilés. En attendant, voici le code My Million, qui permettra à un joueur de remporter un million d'euros.

Le tirage de l'Euromillions du 13 juillet 2021 :

code My Million : GX 336 1769 (Auvergne-Rhône-Alpes)

5 - 6 - 8 - 11 - 22 et les numéros Étoile : 3 - 4

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Vous n'êtes pas le grand gagnant du tirage de l'Euromillions du jour ? Ne désespérez pas, le prochain vous sera peut-être plus favorable. Pour cela, il vous suffira, là encore, de remplir une grille d'Euromillions Statistiques, feuilles de calculs complexes, numéros fétiches ou hasard total, à chacun sa méthode pour tenter de trouver les bons résultats de l'Euromillions. Certains, eux, n'hésitent pas à cocher des options pour se donner un petit coup de plus. Par exemple avec l'option Étoile+ de l'Euromillions, qui vous donne une chance une chance sur quatre de gagner. Attention, n'oubliez pas de remplir votre grille avant 20h15, ou vous pourrez dire au revoir à vos rêves de nouvelle vie. Une fois votre reçu en main, rendez-vous sur notre page dès 21h pour découvrir ce que vous réserve ce tirage de l'Euromillions du mardi 13 juillet.