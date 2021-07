"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 16 juillet 2021 en direct [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Êtes-vous l'heureux gagnant du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 16 juillet 2021 ? Les résultats sont désormais connus et vous pouvez les retrouver en scrollant vers le bas de cette page.

[Mis à jour le 15 juillet 2021 à 22h52] Une fois n'est pas coutume, vous avez été très nombreux à participer au tirage de l'Euromillions de ce vendredi 16 juillet 2021. C'est vrai, qui n'a jamais rêvé de devenir multimillionnaire ? Le tirage de l'Euromillions vous permet, si vous gagnez, de réaliser de nombreux rêves, à condition d'avoir joué et d'être chanceux. Ce soir encore, la Française des jeux mettait en jeu la jolie somme de 17 millions d'euros en jeu. Au-delà de cette énorme somme, il était possible, pour un chanceux français de remporter un million d'euros, grâce au code MyMillion attribué pour chacune des grilles jouées. Et ce vendredi, c'est en Occitanie que le jackpot a été remporté grâce au code suivant : OF 263 5041. Félicitations à cette personne. Pas de panique pour les personnes n'ayant pas eu ce code attribué lors de l'achat de leur grille, les résultats du jackpot sont tombés et vous pouvez les consulter ci-dessous.

Le tirage de l'Euromillions du 16 juillet 2021 :

47 - 5 - 16 - 42 - 49

Code MyMillion : OF 263 5041 (Occitanie)

Malheureusement, aucun gagnant pour ce tirage du 16 juillet 2021. Pour tenter votre chance, il suffisait de vous accorder quelques minutes durant votre journée de travail afin de vous rendre chez le buraliste et vous munir d'une grille Euromillions. Si vous étiez pressé par le temps, pas de panique ! Vous aviez également la possibilité de jouer en ligne. Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter sur le site Internet de la Française des jeux, et de remplir votre grille en toute simplicité. Bulletin papier ou numérique, qu'importe ! Vous chances de gagner restaient inchangées. Alors, pourquoi s'en priver ?

Que feriez-vous avec une telle somme ?

Malgré la situation sanitaire du Covid-19, de nombreuses destinations restent accessibles, à condition d'être vacciné ou de présenter un test PCR négatif. De quoi profiter de la période estivale, loin de la grisaille qui prime sur une large partie de la France. Et pourquoi ne pas vous octroyer quelques nuits d'hôtel dans un établissement de luxe ? À moins que vous ne préfériez dépenser votre chèque dans les boutiques. Ça tombe bien, les soldes sont encore d'actualité. Quoi qu'il en soit, avec un pactole à 17 millions d'euros, rien ne vous oblige à faire un choix. N'oubliez pas, cependant, de rester vigilant. Jouer comporte des risques, comme le signale la Française des jeux sur son site. Pour vous préserver, n'hésitez pas à composer le 09 74 75 13 13.