Ligue de défense noire africaine : quelle est cette association que Gérald Darmanin veut dissoudre ?

Ce lundi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé une procédure de dissolution contre la Ligue de défense noire africaine (LDNA). D'où vient cette décision ? Quelle est cette organisation ? Linternaute fait le point.

" J'ai décidé de lancer la procédure engageant la dissolution de la Ligue de Défense Noire Africaine ". Voici l'annonce que l'on pouvait lire, lundi 13 septembre, sur le compte Twitter du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Cette décision fait suite aux incidents survenus pendant le week-end, à la mairie de Val-de-Reuil (Eure). Mais que s'était-il passé pour que la LDNA attire tant les foudres du ministre ? Samedi 11 septembre, lors d'un mariage à la mairie de cette petite commune de l'Eure, l'édile socialiste Marc-Antoine Jamet a été enfariné sur le parvis, avant qu'un groupe d'individus décide de s'infiltrer dans la mairie et ne vienne perturber les cérémonies en cours.

Sur les réseaux sociaux, le rassemblement de ces individus avait été lancé par la Ligue de défense noire africaine (LDNA), mise en cause ce lundi 13 septembre par le ministre. À l'origine, celle-ci lutte contre le racisme antinoir et cherche à promouvoir le panafricanisme. Elle a appelé au rassemblement après des tensions survenues dans la ville de l'Eure, entre deux enfants. Or, le rassemblement devant la mairie n'avait pas été autorisé, et survenait après une semaine d'affrontements entre communautés kurde et africaine dans la ville, précise l'AFP.

J'ai décidé de lancer la procédure engageant la dissolution de la Ligue de Défense Noire Africaine. Les discours de cette structure raciste appellent à la haine et à la discrimination. Ses actions causent des troubles à l'ordre public, comme ce week-end à Val-de-Rueil. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 13, 2021

" Les discours de cette structure raciste appellent à la haine et à la discrimination. Ses actions causent des troubles à l'ordre public, comme ce week-end à Val-de-Rueil ", a ainsi justifié le ministre de l'Intérieur sur Twitter, ce lundi. D'après nos confrères de Marianne, ce n'est pas la première fois que la LNDA attirait la colère des politiques. Pour rappel, l'association a été créée en 2017 et procède souvent à des opérations coup de poing pour lutter contre le racisme anti-noir.