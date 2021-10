"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 4 octobre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Quoi de mieux pour commencer cette nouvelle semaine qu'un nouveau tirage du Loto. 4 millions d'euros à la clé, ce lundi 4 octobre 2021, pour celui qui trouvait les bons résultats.

[Mis à jour le 4 octobre 2021 à 21h31] 4 millions d'euros. Le chiffre fait rêver. Et pourtant, ce lundi 4 octobre 2021, ce rêve pouvait devenir réalité grâce à la Française des jeux (FDJ). En ce début de semaine, l'organisation proposait un nouveau tirage du Loto. Si vous êtes joueur, vous pouvez toujours tenter votre chance au prochain tirage du mercredi 6 octobre. Pour cela, vous devez remplir votre grille du Loto en sélectionnant six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à choisir entre le 1 et le 10. Rendez-vous sur le site de la FDJ, ou chez votre buraliste, pour tenter votre chance.

Tirage du Loto du 2 octobre 2021

5-7-15-19-44 et le N°Chance 1 (pas de gagnant)

Joker+ 2 811 239

Résultats Option 2nd tirage : 7-23-26-34-42

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros :

D 9774 0484 - E 6262 8834 - G 3134 5577 - I 0876 6722 - N 1759 5581

O 6903 4539 - R 3888 5552 - S 1845 1882 - U 2659 7589 - W 1406 1672

D'aucuns pensent qu'il est impossible de remporter le Loto, mais détrompez vous ! Quelques récits à travers la France prouvent le contraire. Comme cette habitante de Nevers (Nièvre) qui a empoché un gain de 20 000 €. Cette dernière a d'ailleurs eu une méthode des plus originale pour remplir sa grille. En effet, c'est en réalité la gérante du bureau de tabac qui lui a proposé les chiffres à jouer !

Et il se pourrait bien que le département de la Nièvre a de la chance cette année. En effet, il s'agit du cinquième code gagnant du Loto dans ce territoire depuis le début de l'année, d'après le Journal du centre. Avis aux Neversois !