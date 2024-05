Olivier découpé en morceaux : l'histoire d'Intouchables bascule dans l'horreur

Le cadavre d'Olivier, 56 ans, est resté sous le lit dans son appartement pendant deux mois. Le quinquagénaire handicapé aurait été tué puis découpé par Moussa, 34 ans, son auxiliaire de vie.

Dans la nuit du 11 au 12 mai, à Paris, les pompiers ont découvert le cadavre d'Olivier, 56 ans, sous le pont d'Austerlitz dans le 12e arrondissement de la capitale. Ces derniers intervenaient sur un simple feu lorsqu'ils ont fait cette macabre découverte. Le quinquagénaire a été retrouvé dans une valise incendiée, découpé en plusieurs morceaux.

Un périmètre de sécurité a rapidement été mis en place. La DPJ (district de police judiciaire) a dépêché ses enquêteurs, tout comme ceux de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne et les techniciens de la police scientifique. Dimanche 12 mai, un homme s'était présenté au commissariat de La Défense en début de matinée. Il s'agit en réalité de l'auxiliaire de vie d'Olivier. L'homme de 34 ans a reconnu être l'auteur des faits. Il se serait énervé après que la victime se soit montrée irrespectueuse envers sa femme, tous deux habitant désormais chez l'homme de 56 ans.

Un cadavre sous le lit pendant deux mois, une "odeur insupportable"

"L'auxiliaire de vie étrangle son patron, le frappe et le tue. Pendant quasiment deux mois, il garde son cadavre sous le lit. Et quand l'odeur devient insupportable, il le découpe avec une scie, transporte les morceaux dans une valise et la dépose, ce samedi 11 mai au soir, au pied du pont d'Austerlitz avant d'y mettre le feu puis de finalement se dénoncer à la police le lendemain matin" indique Le Parisien. L'homme de 34 ans, surnommé Moussa vivait au domicile d'Olivier depuis plusieurs semaines avec sa compagne, et le cadavre du quinquagénaire sous le lit. "L'odeur était insupportable" confie une voisine auprès du Parisien. "À la fin avril, c'était terrible. Mais j'étais persuadée que c'était un animal mort" poursuit-elle.

Toujours d'après le quotidien, le gardien de l'immeuble aurait pris un café chez le jeune homme il y a deux semaines. Le cadavre était donc à quelques mètres de là. Un autre locataire se souvient d'une scie, "ce n'était pas du bricolage ?" s'interroge-t-il. Depuis plusieurs années, l'état de santé d'Olivier s'était dégradé, il était atteint d'une sclérose en plaques. C'est à Bastille qu'il rencontre Moussa, avant de lui demander de l'aider à son domicile. Auparavant , ses relations avec ses auxiliaires de vie étaient très tendues. Avec Moussa, tout se passe bien, alors que le jeune homme n'est pas déclaré, et pas forcément rémunéré. Le jeune homme finit par s'installer chez le quinquagénaire avec sa femme, avant le drame.

Olivier tué à mains nues, Moussa connu des services de police

Selon les informations de BFMTV, l'auxiliaire de vie aurait frappé son patient à mains nues avant de le tuer. Il précise avoir "conservé le corps de la victime dans l'appartement de celle-ci, avant de le découper et de le placer dans une valise et des sacs". Lors de son interpellation, l'homme de 34 ans était positif a la cocaïne et présentait un taux d'alcoolémie de 2,32 grammes d'alcool par litre de sang.

Le média précise que le suspect est aujourd'hui sans domicile fixe et domicilié dans une association du 13e arrondissement de Paris. Il est connu des services de police pour usage de stupéfiants, violences aggravées, recel, association de malfaiteurs, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, vols, menaces de mort et vol par effraction entre 2008 et 2020. "L'individu avait été également inscrit à deux reprises au fichier des personnes recherchées au moment où il s'est livré aux forces de l'ordre, le dimanche 12 mai" précise BFMTV. Une autopsie a eu lieu ce dimanche 12 mai. Et d'après les informations du Parisien, l'Institut médico-légal indique que la victime a été tuée à mains nues. Plusieurs lésions ont été constatées ainsi que la tétraplégie du défunt.