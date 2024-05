EN DIRECT. Fourgon attaqué dans l'Eure : un détenu libéré, trois policiers morts

Dans l'Eure, plusieurs hommes s'en sont pris au convoi pénitentiaire chargé de transférer un détenu. Trois morts sont à déplorer.

L'essentiel

Un fourgon pénitentiaire a été attaqué ce mardi dans l'Eure au niveau du péage d'Incarville.

L'attaque a eu lieu alors que le convoi pénitentiaire procédait à l'extraction d'un détenu de Rouen vers Evreux.

Trois agents pénitentiaires sont morts après l'attaque. Le détenu a pris la fuite avec les assaillants.

Une cellule de crise a été ouverte au ministère de la justice. Sur place, 200 gendarmes et le GIGN sont mobilisés.

Un fourgon pénitentiaire a été attaqué ce mercredi 14 mai dans l'Eure. D'après les informations du Figaro, trois agents pénitentiaires ont été tués dans ce braquage au niveau du péage d'Incarville, à Val-de-Reuil (Eure). Plusieurs hommes armés s'en sont pris au convoi qui transportait un détenu, ce dernier a pris la fuite avec les assaillants. Il est connu de la justice pour tentative d'homicide, selon Le Parisien.

Le plan "Epervier" déclenché, 200 gendarmes mobilisés

Deux véhicules, une Audi A5 blanche et une BMW série 5 ont attaqué le fourgon pénitentiaire lors de l'extraction d'un détenu de Rouen en direction d'Evreux. Sur demande des forces de l'ordre, la route nationale 154 a été fermée dans le sens Evreux-Louviers au niveau de l'échangeur 4 pour une durée indéterminée annonce Bison Futé.

Une enquête de flagrance a été ouverte par le tribunal judiciaire de Paris et confiée à la Junalco, spécialisée dans la criminalité organisée. Le plan "Epervier" a été déclenché, plus de 200 gendarmes sont mobilisés. Des hélicoptères survolent actuellement la zone pour tenter de retrouver les individus en fuite. Des gendarmes de la section de recherche locale ainsi que le GIGN central sont mobilisés.

"Tous les moyens sont mis en place pour retrouver ces criminels"

Le ministre de la Justice a indiqué sur X "se rendre immédiatement à la cellule de crise du ministère de la Justice", tout en adressant "ses pensées" aux "victimes et à leur familles et à leurs collègues". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin présente ses condoléances sincères et attristées aux familles endeuillées et aux agents du ministère de la Justice. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver ces criminels. Sur mon instruction, plusieurs centaines de policiers et de gendarmes sont mobilisés" a-t-il déclaré. Enfin, le président de la République Emmanuel Macron affirme que "la Nation se tient aux côtés des familles, des blessés et de leurs collègues". "Nous serons intraitables" a-t-il lancé sur X.