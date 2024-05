DIRECT. Giro 2024 : nouvelle arrivée au sommet dans une 10e étape explosive, suivez la course

Alors qu'on pensait que l'échappée allait partir, benjamin Thomas a fait le travail en tête du peloton, et les poursuivants ont été repris. Plus que 52 secondes pour les trois coureurs devant.

L'échappée n'est toujours pas formée, et plusieurs coureurs tentent à nouveau de relancer.

Les trois hommes de l'échappée sentent qu'ils ne creusent pas, et ont du mal à collaborer. Tout le monde ne croit pas en la réussite de l'aventure.

L'écart reste sous les 30 secondes pour les deux hommes de tête, et certains tentent à nouveau leur chance dans le peloton.

Après l'arrivée à Naples dimanche et la journée de repos, le peloton quitte les abords du Vésuve avec ce départ de Pompéi.

Quinten Hermans et Simon Clarke ont pris quelques longueurs d'avance, mais le peloton n'abdique pas.

Le départ est lancé, et à peine le drapeau baissé plusieurs coureurs tentent d'accélérer et se détacher. Pour le moment le peloton ne semble pas vouloir laisser partir.

Le peloton est parti de Pompéi et sort de la ville. Le départ réel sera donné dans moins de trois kilomètres.

12:45 - Pogacar pense déjà au Tour de France

Avec une confortable avance au classement général et surtout une impression de domination sur la première semaine, Pogi est idéalement placé pour remporter le premier Giro de sa carrière. Et le Slovène, qui veut tenter le doublé Giro-Tour de France, pense déjà à se préserver en vu des cols pyrénéens et alpins du mois de juillet. "le Tour est dans un coin de ma tête" a assumé le double vainqueur à Paris en conférence de presse.