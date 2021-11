"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 3 novembre 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO - Jackpot de haut niveau ce mercredi 3 novembre 2021. La FDJ remet en jeu pour la seconde fois le gros lot de son tirage du Loto spécial Halloween. Les résultats seront délivrés ici vers 21 heures.

[Mis à jour le 3 novembre 2021 à 18h53] Halloween joue les prolongations du côté de la Française des jeux (FDJ) ! Mercredi 3 novembre 2021, la cagnotte du tirage du Loto spécial Halloween, qui s'élevait lors du premier tour, samedi 30 octobre, à 15 millions d'euros, sera à nouveau mise en jeu moyennant, qui plus est, deux millions d'euros supplémentaires. Résultat : un gros lot de 17 millions d'euros, promis à qui trouvera la combinaison gagnante du jour. De quoi susciter les convoitises.

Comment expliquer ces deux millions d'euros supplémentaires ? C'est très simple. Après un premier tirage du Loto samedi donc, le jackpot de 15 millions d'euros a été remis en jeu lundi, moyennant, comme le veut la règle, un million d'euros supplémentaires. Restée sans grand vainqueur lundi soir, la FDJ remet donc une nouvelle fois la cagnotte en jeu ce mercredi, avec un million d'euros en plus, comme pour n'importe quelle cagnotte qui n'aurait pas trouvé preneur lors du précédent tirage du Loto. Avis aux amateurs de jackpot : il est possible de jouer jusqu'à 20h15. Le résultat du Loto sera délivré sur les coups de 21 heures sur TF1, le site de la Française des jeux, et bien évidement sur cette page !

Avec 17 millions d'euros en poche, en cas de victoire lors de ce tirage du Loto, vous devriez pour sûr envisager la fin d'année plus sereinement. Si lors d'Halloween vous n'aviez pas les fonds nécessaires pour festoyer aussi dignement que vous l'auriez souhaité, sachez que vous pourrez toujours vous rattraper en achetant quelque 4,19 millions de seaux de 960g de "Bonbons chauve qui peut Halloween" de Haribo. Mais surtout, vous pourrez vivre le meilleur BlackFriday de votre vie. De quoi faire des cadeaux de Noël plus fous que jamais. Vous pourrez ainsi offrir 9 775 iPhone 13 Pro 1To 5G à vos proches ou… 48 572 châteaux de Disney Lego. De quoi ravir petits et grands, c'est certain !