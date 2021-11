"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 13 novembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Pour bien commencer le week-end, la Française des jeux (FDJ) mettait en jeu la coquette somme de 21 millions d'euros. Voici les résultats !

À l'approche du Black friday, une grosse rentrée d'argent ne serait pas de refus. Et ça tombe bien, ce samedi 13 novembre, la Française des jeux proposait un nouveau tirage du Loto. Voici les résultats qu'il fallait trouver pour remporter les 21 millions d'euros :

Le tirage du Loto du samedi 13 novembre :

12 - 13 - 26 - 31 - 39 et le numéro chance : 6

Option second tirage : 4 - 5 - 13 - 33 - 38

10 codes gagnants à 20 000€ : B 7433 2928 - F 7002 8351 - K 8256 2891

L 6483 2203 - L 9193 4194 - M 7121 5870 - N 3439 4783 - N 5350 2203 - O 2724 8856 - Q 5679 5600 Joker + : indisponible

Vous souhaitez jouer au prochain tirage du Loto du lundi 15 novembre ? Voici la marche à suivre. D'abord, assurez-vous de remplir les conditions pour pouvoir jouer la célèbre cagnotte, notamment d'être majeur. Puis, rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ pour tenter de trouver les bons résultats du Loto.Pour la toute petite somme de 2,20 euros, vous pourrez peut-être répondre à tous vos rêves les plus fous. Attention toutefois, vous devez valider cette grille avant 20h15, sinon elle ne sera pas acceptée. Vous vous demandez comment choisir ses numéros ? C'est très simple ! Il faut cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10.

Malheureusement, personne n'a remporté le tirage du Loto ce samedi soir. Mais sachez que la cagnotte du Loto approche bientôt de son plafond, qui est fixé à 26 millions d'euros. Le dernier a été remporté en septembre dernier par un habitant de l'ouest de la France.