"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 23 novembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Ce mardi 23 novembre 2021, la Française des jeux (FDJ) proposait de remporter la magnifique somme de 145 millions d'euros. Découvrez au plus vite les résultats !

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 22h08] 145 millions d'euros ! Quelle somme ! C'était celle proposée par la Française des jeux (FDJ) mardi 23 novembre 2021 pour le nouveau tirage de l'Euromillions. Avec ce gros jackpot, vous auriez par exemple pu payer les frais de transfert du joueur Ousmane Dembele au Barça en 2017. Mais passons, pour remporter cette somme, il fallait tenter sa chance au nouveau tirage de l'Euromillions. Malheureusement, personne n'a réussi à trouver les bons résultats de la cagnotte européenne ce mardi. Nous vous dévoilons tout de même les résultats !

Le tirage de l'Euromillions du 23 novembre 2021 :

17-21-36-42-46 et les étoiles : 7-1

Code MyMillion : NW 865 5429

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

Mauvaise nouvelle pour certains, bonne nouvelle pour d'autres. Si la cagnotte n'a pas été remportée ce mardi, cela veut dire qu'elle sera encore plus élevée ce vendredi ! Alors, comment jouer au prochain tirage du vendredi 26 novembre 2021 ? Rien de plus simple ici ! Pour la modique somme de 2,50 euros, vous voilà muni d'une grille. Sur celle-ci, il faut ensuite cocher cinq numéros compris entre 1 et 50 ainsi que deux numéros étoile, compris entre 1 et 12. Une fois validée, un code MyMillion vous sera par ailleurs attribué. Grâce à celui-ci, un parieur français devient millionnaire à chaque tirage.

Vous n'avez pas d'inspiration pour sélectionner vos numéros ? Sachez qu'il existe le système Flash ! Dans ce cas, vous précisez simplement au buraliste que vous voulez un Euromillions "flash" et l'ordinateur choisira des numéros et des étoiles de façon aléatoire pour vous. Le coût de la grille est inchangé.

Vous souvenez-vous ? Le 15 octobre dernier, le tirage de l'Euromillions offrait 220 millions d'euros à l'heureux chanceux qui trouvait les bons résultats de la cagnotte européenne. Et fait incroyable, c'est une Française qui a remporté ce beau pactole. C'est la première fois qu'un joueur tricolore remporte une aussi grosse somme à cette cagnotte. Si l'Euromillions n'a pas encore atteint son plafond, ce mardi, 145 millions d'euros reste une belle excuse pour tenter sa chance.