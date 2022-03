"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 14 mars 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto de ce lundi 14 mars 2022 mettait en jeu pas moins de 13 millions d'euros. Les résultats sont disponibles sur notre page.

[Mis à jour le 14 mars 2022 à 21h10] La Française des jeux (FDJ) proposait pas moins de 13 millions d'euros ce lundi 14 mars 2022. De quoi motiver les troupes. Le tirage du Loto vient d'avoir lieu. Avez-vous remporté le gros lot ? Il semble que non... En effet, 14 millions d'euros sont d'ores et déjà promis à qui trouvera le résultat du Loto mercredi 16 mars. Cela signifie que la cagnotte du jour est remise en jeu et donc que personne n'est parvenu à empocher le jackpot. Mais peut-être avez-vous tout de même trouvé une petite partie de la combinaison et avec, mis la main sur quelques gains. Le mieux est de consulter l'ensemble des résultats du Loto.

Le tirage du 14 mars 2022 :

5-9-11-32-49 et le N°Chance 6

Joker + : 2 469 264

Option 2nd tirage : 21-22-27-28-29

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 8210 3766 - C 9228 7568 - F 5653 2307 - H 4406 4141 - R 1485 2211 - S 2370 4298 - T 1539 1166 - U 5569 6405 - V 3726 1332 - W 2390 7482

Quatorze millions d'euros, mais à quoi cela correspond-il ? Il s'agit de 11 666 fois le smic, soit 972 ans de revenu minimal en perspective pour celui qui trouvera le résultat du Loto mercredi soir. C'est aussi l'équivalent d'environ 12,7 millions de baguettes de pain, 1,47 million de places de cinéma ou encore 2,8 millions de kebabs. Bref, de quoi se nourrir et vivre simplement un petit moment. Mais pour cela, il faut commencer par tenter sa chance. Il vous en coûtera 2,20 euros, le prix d'une grille classique composée d'une combinaison de cinq chiffres et un N°Chance. Vous avez jusqu'à mercredi, 20h15.