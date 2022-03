"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 15 mars 2022, 40 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 15 mars 2022 promet 40 millions d'euros à qui trouvera les résultats. Avis aux amateurs !

La guerre en Ukraine, le Covid-19, la prochaine élection présidentielle... Les incertitudes sont nombreuses en ce moment, et souvent pas très réjouissantes. Certains préfèreraient fuir sur une île déserte et siroter des cocktails les pieds dans le sable plutôt que d'encaisser les mauvaises nouvelles et déprimer. Mais pour cela, il faudrait avoir quelques millions d'euros en réserve. Bonne nouvelle, si vous trouvez le résultat de l'Euromillions de ce mardi 15 mars 2022, vous pourrez vous envoler rapidement vers une destination paradisiaque où, telle une autruche, vous pourrez mettre la tête dans le sable et oublier tous les malheurs du monde. Si cela vous tente, vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance. Quarante millions d'euros sont proposés par la Française des jeux (FDJ) ce mardi.

Pour remporter cette coquette somme, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre dans un point de vente agréé par la FDJ ou sur son site internet et de cocher, moyennant au moins 2,50 euros, cinq chiffres, parmi les 50 proposés, et deux numéros étoile, entre les 12 possibles. Une fois votre combinaison constituée, pensez bien à valider votre grille. Sinon, elle ne sera pas valide pour ce tirage de l'Euromillions. Le résultat sera dévoilé vers 21h30.