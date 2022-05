"Kinder : salmonelles, tâches d'huile... Ferrero sommé de s'expliquer"

RAPPEL KINDER. Après l'énorme raté des festivités de Pâques, les chocolats Kinder sont désormais devenus suspicieux pour les consommateurs, qui n'hésitent pas à poster des photos d'œufs couverts de tâches blanches et à interpeller Ferrero sur les réseaux sociaux...

[Mis à jour le 20 avril 2022 à 14h12] Ferrero et sa marque Kinder n'en ont pas fini avec la crise. Alors que les célèbres chocolats ont été les grands absents des fêtes de Pâques, à cause d'un rappel massif, les tourments s'accumulent pour le géant italien de l'alimentaire, qui a admis avoir détecté des bactéries à salmonelle dès la mi-décembre, dans son usine d'Arlon, en Belgique. Au total, plus de 150 cas de salmonellose ont été recensés dans le monde chez des personnes ayant consommé des Kinder fabriqués sur le site. Des plaintes de parents ayant vu leur enfant malade, voire hospitalisé ces dernières semaines, commencent à être évoquées ici et là.

Ferraro est en outre visée, depuis lundi 11 avril, par une information judiciaire ouverte par le parquet de la province de Luxembourg. Et comme si les malheurs de Kinder ne suffisaient pas, plusieurs consommateurs semblent avoir totalement perdu confiance en la marque. Pendant le week-end de Pâques, plusieurs messages ont été postés sur les réseaux sociaux pour interpeller Ferrero sur des tâches douteuses observés sur certains chocolats Kinder qui ont pu rester en rayon, car non concernés par le scandale de la salmonelle. Le Nutella, autre produit bien connu de Ferrero, a lui aussi été pointé.

Face à ces messages relayés dans la presse locale, le groupe Ferrero a rapidement répondu que ces tâches n'étaient "pas liées à des colonies de salmonelles", des bactéries invisibles à l'œil nu. Le fabricant des Kinder et du Nutella évoque "une modification de la consistance du produit due aux conditions de stockage". Et surtout, il assure que cette observation "n'altère en rien la qualité et le goût du produit".

Plusieurs articles de presse, comme celui du service CheckNews de Libération, se sont penchés sur le phénomène de ces tâches ou bulles présentes à la surface de la crème chocolatée composant le Nutella ou l'intérieur des oeufs Kinder. Il s'agit d'un phénomène appelé "granini" qui correspond à la formation de "petites billes d'huile" à la suite de variations de température. "L'aspect n'a aucune incidence sur le produit qui reste tout à fait consommable et n'altère en rien son goût", explique un chercheur au journal.

Salmonelle dans les Kinder, de la suspicion au scandale ?

Kinder, la marque de Ferrero qui s'est entre autre imposée sur le marché des chocolats de Pâques ces dernières années (environ 45% de part de marché selon le magazine LSA), a été totalement absente ou presque des festivités cette année. Depuis début avril, la présence de salmonelle dans les célèbres chocolats est suspectée et l'industriel italien a été contraint de rappeler une quantité très large de ses produits.

D'abord cantonnée au stade de la probabilité, la présence de salmonelles dans l'usine Kinder d'Arlon, en Belgique, a été reconnue par le groupe alimentaire le 7 avril dans un communiqué, qui a par ailleurs mentionné des "défaillances internes". La présence de bactéries à salmonelle avait en effet été détectée dès le 15 décembre dans l'usine, selon Ferrero, autrement dit avant les fêtes de fin d'année lors desquelles les Kinder sont aussi massivement consommés.

En France, une alerte avait été lancée par le ministère de la Santé le mardi 5 avril, quand les premières suspicions de salmonellose ont été rapportées, faisant suite à un premier communiqué du groupe Ferrero publié la veille. Si d'abord une série de lots Kinder bien déterminés ont été incriminés, le groupe Ferrero a étendu la semaine dernière son rappel à une liste de produits bien plus large qu'à l'origine. Face au risque de contamination, le mieux est d'éviter de consommer tout chocolat de ces différentes gammes.

Attention, la date de péremption, évoquée au départ de la crise, n'est plus à scruter puisque Kinder a élargi le rappel à tous les produits des gammes suivantes : Kinder Surprise, Kinder Schoko-bons, Kinder Mini-Eggs, Kinder Mix, Kinder Happy Moments et Kinder Surprise 100 grammes.

Kinder Schoko-Bons : le rappel est massif sur ces petits oeufs en chocolat emballés individuellement et vendus en sachet puisque tous les formats sont concernés : ceux au lait dans des sachets 125 grammes, 150g, 200g, 225g, 300g, 330g, 350g, 480g et 500g mais aussi ceux au chocolat blanc, dits Schoko-bons White aux formats 200g et 300 grammes.

Kinder Surprise : toutes les boîtes comprenant des Kinder Surprise de 20 grammes (le format classique vendu toute l'année) sont concernées, que les œufs Kinder Surprise soient vendus par un, trois, quatre ou par boîte de six.

Kinder Surprise Maxi 100 grammes : ces œufs, plus gros, vendus au moment des fêtes, sont aussi concernés par ce rappel Kinder.

Kinder Mini Eggs : tous les lots de ces minis oeufs vendus notamment au moment des fêtes ou de Pâques sont aussi concernés : qu'ils soient au chocolat au lait, à la noisette ou fourrés au cacao. Les assortiments dits Mini Eggs Mix sont aussi dans ce rappel produit.

Kinder Happy Moments : sont concernés les conditionnements 191 grammes (ballotins) mais aussi 242 grammes, 347 grammes et 400 grammes.

Kinder Mix : sont concernés le pack "peluche" 133 grammes et le "panier chasse aux oeufs" 150g, le sac 193 grammes, le seau 198 grammes et la voiture 125 grammes

Ferrero en France a tenu à rappeler dans un communiqué publié avant Pâques que les produits Kinder "ne sont pas tous concernés par le rappel en cours". La marque indique que "les grands œufs flamme de Pâques Kinder – MAXI KINDER SURPRISE" ne sont pas concernés par ce rappel.

Plusieurs centaines de tonnes de chocolat restent de facto concernées. L'ensemble des produits rappelés sont fabriqués en Belgique, dans l'usine d'Arlon, où 46 000 tonnes de chocolat avaient été produites en 2017 selon la marque. La filiale belge de Ferrero précise sur son site internet que ce site de production "compte aujourd'hui 8 lignes de production et fabrique en exclusivité pour le monde entier les Kinder Schoko-Bons."Les autres produits Kinder comme les Kinder Bueno, les petites barres Kinder Chocolat ou les plus grandes Kinder Maxi ne sont pas concernés par ce rappel, comme les Kinder Country ou la gamme des grands œufs flammes vendus pour Pâques (œufs de 220 grammes).

Le rappel a été effectué suite au signalement de plusieurs cas de salmonellose en Europe, dont en France début avril 2022. Ces cas ont conduit à un rapprochement vers l'usine Kinder d'Arlon en Belgique, les personnes malades, notamment des enfants, ayant consommé des chocolats Kinder dans les jours précédents. Dans un communiqué publié le jeudi 7 avril, Ferrero, groupe qui possède notamment les marques Kinder et Nutella, a donné de nouvelles informations sur l'enquête réalisée dans l'une de ses usines et a reconnu la présence de salmonelles. Et celle-ci remonterait à la mi-décembre 2021.

"Dans le cadre de nos dispositifs de contrôle, la présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre 2021 sur le site d'Arlon en Belgique. Après une enquête approfondie, l'origine a été identifiée comme étant un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières. Les matières et les produits finis ont été bloqués et n'ont pas été livrés", précise le groupe.

Que faire si on a acheté des chocolats Kinder ?

Les consommateurs qui, pour Pâques ou pour une autre raison, ont acheté un des produits Kinder concernés par le rappel massif de Ferrero, sont invités à ne pas les consommer et à contacter la marque. Plusieurs services ont été mis en place pour contacter Ferrero, le groupe qui possède Kinder parmi ses marques :

un numéro vert (appel gratuit) : le 0800 653 653

un mail : contact.fr@ferrero.com

Attention, le temps d'attente peut être long, reconnaît Ferrero dans un communiqué. "Vous êtes très nombreux à nous contacter et nous avons conscience des délais d'attente sur la ligne d'assistance. Nous vous remercions sincèrement pour votre patience et nous tenons à vous assurer que chacune des demandes sera traitée", précise le groupe.

Sur son compte Twitter, Kinder France a posté un message mi-avril assurant que "tout au long du week-end de Pâques, [son] service consommateurs reste à votre disposition au 0800 653 653 ou par mail contact.fr@ferrero.com". "Nos équipes restent également mobilisées sur les réseaux sociaux pour répondre à vos questions en message privé ou en public", précise encore le post.

Aujourdhui et tout au long du week-end de Pâques, notre service consommateurs reste à votre disposition au 0800 653 653 ou par mail contact.fr@ferrero.com

C'est une vingtaine de cas de salmonellose constatés par les autorités sanitaires en France qui a provoqué ce rappel des chocolats Kinder "par précaution" d'abord par précaution puis pour une présence avérée de salmonelle dans l'usine belge de Ferrero à Arlon. Le nombre de cas détectés en Europe et dans le monde s'est démultiplié depuis.

La Salmonelle (ou Salmonella) est une bactérie qui peut se propager et se démultiplier dans le système digestif et provoquer une salmonellose : une infection alimentaire qui se manifeste par des troubles gastro-intestinaux, des diarrhées, des vomissements, des maux de ventre. Des complications peuvent se faire jour et aboutir une infection généralisée avec de la fièvre, une fièvre typhoïde et paratyphoïde voire une septicémie. La plupart des cas de salmonellose sont bénins, mais en fonction des cas et du profil des personnes infectées, il arrive parfois que la maladie engage le pronostic vital. Les symptômes apparaissent en moyenne après un à trois jours d'incubation. Quelques cas de complication sévères, aboutissant à une méningite ou une septicémie ont déjà pu être constatés dans le passé, sur des personnes sensibles.

Il est donc conseillé de surveiller les enfants qui ont consommé des chocolats Kinder dans les quarante-huit heures après l'ingestion. Les personnes qui auraient consommé les produits Kinder mentionnés ci-dessus et qui présenteraient des symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant sans délai.

Le nombre de cas de salmonellose dans le monde, en lien direct avec la consommation de chocolats Kinder, avoisine les 150 selon un article du journal le Monde daté du 18 avril. Plusieurs dizaines de cas ont été recensés en Belgique. La situation en France a été résumée en dernier lieu le 12 avril, par Santé publique France : "33 cas ont été identifiés par le Centre national de référence (CNR) des salmonelles de l'Institut Pasteur en France", écrivait alors l'agence dépendante du ministère de la Santé. "Les cas sont répartis sur 11 régions : Ile-de-France (6 cas), Grand-Est (5 cas), Provence-Alpes-Côte d'Azur (4 cas), Hauts-de-France (4 cas), Nouvelle-Aquitaine (3 cas), Auvergne-Rhône-Alpes (3 cas), Normandie (2 cas), Bourgogne-Franche-Comté (2 cas), Bretagne (2 cas), Corse (1 cas), et Occitanie (1 cas), avec un âge médian de 4 ans, et 17 garçons et 16 filles."

Sur les 22 cas qui ont pu être "interrogés", neuf ont été hospitalisés et tous sont désormais rentrés à domicile. Aucun décès n'a été constaté. "L'âge médian des cas est de 4 ans", détaillait la DGCCRF un peu plus tôt dans le mois. Les nourrissons et jeunes enfants mais aussi les personnes âgées, femmes enceintes ou personnes immuno-déprimées sont les plus à risque en cas de salmonellose en raison de risques de déshydratation sévère suite à des symptômes de diarrhée aigue.

Si vous avez acheté des produits Kinder figurant dans la liste ci-dessus, le ministère de la Santé vous demande de ne "pas les consommer et de les jeter immédiatement". Si vous souhaitez obtenir un remboursement, faites une photo de l'emballage ainsi que des références du produit présentes sur ce même emballage. Vous êtes invités à en faire le signalement en appelant le numéro mis à disposition par Ferrero ou en écrivant à l'adresse mail communiquée :

le numéro de téléphone mis en place par Ferrero est le suivant : 0800 653 653 (appel gratuit).

l'adresse mail de contact est : contact.fr@ferrero.com

Vous seront demandés la date limite de consommation et le numéro de code barre notamment. Ce contact permettra d'engager par ailleurs une demande de remboursement.