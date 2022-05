"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 13 mai 2022 [EN LIGNE]"

LOTO. En ce vendredi 13 mai, un tirage exceptionnel du Loto était proposé par la Française des jeux. Vous pouviez remporter le super jackpot de 13 millions d'euros. Les résultats sont consultables sur cette page.

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 21h21] Le tirage du super jackpot du Loto du vendredi 13 mai 2022 a été effectué. En jeu aujourd'hui : 13 millions d'euros. La cagnotte n'a pas été remportée... Mais si vous dégotez quelques uns des bons chiffres du jour, vous gagnerez déjà quelques euros, voire des centaines. En ce vendredi 13, que vous soyez superstitieux ou non, ne passez pas à côté des résultats de ce dernier tirage du Loto. Nous vous invitons à les consulter ci-dessous.

Le tirage du 13 mai 2022

2 - 9 - 10 - 27 - 45 et le numéro chance : le 1

Joker + : 0 189 230

Codes 20 000 euros : A 6983 4527 - A 9535 1695 - B 3294 7920 - B 7045 7238 - C 1780 9458 - C 4524 7559 - D 2180 6669 - D 8067 9729 - D 9773 0190 - E 8362 2774 - E 9652 4836 - F 1607 7352 - F 5545 8202 - G 0581 1070 - G 1012 6609 - G 8814 9546 - H 1497 4004 - H 1996 2587 - H 3343 2645 - H 9559 4170 - I 7369 0088 - J 2696 9437 - K 5806 2495 - L 0022 1922 - L 0531 9501 - M 2723 2477 - M 3404 5699 - N 5799 5935 - N 7405 4761 - O 1493 0449 - O 3981 5329 - O 4330 8926 - O 5458 1647 - O 9926 3093 - P 0634 0234 - P 4992 2403 - Q 1295 2338 - Q 7952 6775 - Q 9560 8868 - R 3891 8292 - R 4536 5680 - S 0873 7271 - S 1006 1362 - S 7752 1778 - S 8713 1581 - S 9130 8912 - T 5508 7163 - T 5943 7975 - T 8737 8161 - U 2924 7659

Ce vendredi 13 mai 2022, la Française des jeux a également pensé à tous ceux qui ne remporteront pas le gros lot mis en jeu. Ainsi, un autre tirage au sort a permis à 50 d'entre vous de remporter 20 000 euros. Pour rappel, habituellement, seuls dix codes 20 000 euros sont à gagner. Si vous voulez maximiser vos chances de remporter quelque chose, on ne peut que vous conseillez de tenter votre chance au tirage de l'Euromillions qui se joue également ce vendredi soir.

Pour vous aider, la FDJ a mis en ligne un tableau qui indique les numéros les plus tirés depuis le 4 novembre 2019. En tête du classement, le numéro 22, apparus cinquante-deux fois. Celui-ci est suivi de près par les 26 et 31, sortis cinquante-et-une fois et enfin le 44, tiré cinquante fois. Les numéros 6, 38 et 41 sont quant à eux apparus à quarante-neuf reprises. Du côté du numéro chance, le 9 reste le plus fréquent. Celui-ci a été tiré cinquante-et-une fois depuis la date indiquée. Il faut savoir que chacun des tirages du Loto est indépendant. Il est donc impossible de devenir les chiffres en amont en se basant sur ceux qui sont tombés par le passé.

Un gain record en 2021

Pour tenter de remporter les 13 millions d'euros lors de ce tirage du Super Loto, il vous fallait de la chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cocher les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance - il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Il vous suffit pour cela de vous rendre chez votre buraliste et de remplir et de cocher cinq numéros de 1 à 49 et un numéro chance entre 1 et 10.

Le Loto, ça peut rapporter gros ! En effet, un joueur a remporté, samedi 4 décembre , un gain record de 30 millions d'euros. C'est la somme la plus importante jamais remportée depuis le lancement du jeu en 1976, selon la Française des jeux (FDJ). Après 28 tirages consécutifs sans gagnant, le jackpot a été remporté par un habitant en Ile-et-Vilaine. Le dernier record date du 11 septembre avec 26 millions d'euros remportés. "Dans toute l'histoire de Loto, c'est la septième fois que le jackpot dépasse la barre symbolique des 20 millions d'euros", a indiqué la FDJ.