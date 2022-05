"Variole du singe : origine, transmission, contamination... Un virus dangereux ?"

11:37 - Chez quel type de population le mokeypox est-il le plus grave ?

Santé Publique France a fait un point de situation le lundi 23 mai. Alors que trois cas ont été recensés sur le territoire, ce qui est peu en comparaison des 57 identifiés au Royaume-Uni, on en sait davantage sur sa dangerosité. La maladie serait "plus grave chez les enfants et chez les personnes immunodéprimées". Pour rappel, on dit d'une personne qu'elle est immunodéprimée lorsque son système immunitaire n'est plus capable de faire face correctement à des agents pathogènes comme des bactéries, des virus ou des parasites. SPF précise qu'elle peut se compliquer de surinfection des lésions cutanées ou d’atteintes respiratoires, digestives ou ophtalmologiques ou neurologiques. Si certaines personnes sont ainsi plus sujettes à développer une forme grave du virus, les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins, et il n’y a pas de décès signalé.