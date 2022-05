"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 20 mai 2022, 42 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS. Et si vous terminiez la semaine sur une bonne note en remportant le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 20 mai 2022 ? Les résultats seront communiqués sur cette page vers 21h.

Enfin en week-end après une dure semaine de labeur, mais vous pensez déjà à lundi et à tout ce qui vous attend la semaine prochaine au travail ? La Française des jeux (FDJ) a bien une solution pour remédier à votre problème, mais il vous faudra tout de même une bonne dose de chance... Ce vendredi 20 mai 2022, un tirage de l'Euromillions proposant au moins 42 millions a lieu. Comme pour chaque tirage, vous avez jusqu'à 20h15 pour participer moyennant 2,50 euros. Les résultats de l'Euromillions sont généralement délivrés vers 21h30, juste après le résultat du My Million.

Qu'est-ce que le My Million ? Il s'agit d'un code composé de deux lettres et sept chiffres. Présent sur votre grille, vous ne pouvez pas le choisir. Néanmoins, le fruit du hasard peut parfois bien faire les choses. Il est donc préconisé de bien le vérifier lorsque vous regardez le résultat de l'Euromillions. Et pour cause, le My Million peut vous permettre d'empocher la coquette somme d'un million d'euros et ce, sans avoir trouvé le moindre bon numéro de la combinaison gagnante. Du grand art !