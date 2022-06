"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 7 juin 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Les résultats de l'Euromillions de ce mardi 7 juin 2022 sont tombés. Les 51 millions mis en jeu par la Française des jeux a-t-il été remporté ? Les résultats sont consultables sur cette page.

[Mis à jour le 7 juin 2022 à 21h15] E51 millions d'euros étaient à remporter pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Le tirage a été effectué. Êtes-vous le grand gagnant de la cagnotte de ce vendredi 7 juin 2022 mise en jeu par la Française des jeux ? Pour le savoir, jetez-vous les résultats publiés ci-dessous. Quoi qu'il arrive vous aurez peut-être trouvé quelques numéros ou votre code My Million (voir plus loin) aura été tiré au sort. Un nouveau tirage de l'Euromillions sera organisé vendredi 10 juin.

Qu'est-ce que le jeu My Million ? Il s'agit d'un code composé de deux lettres et de sept chiffres. Présent sur votre grille, vous ne pouvez pas le choisir. Néanmoins, le fruit du hasard peut parfois bien faire les choses. Il est donc préconisé de bien le vérifier lorsque vous regardez le résultat de l'Euromillions. Et pour cause, le My Million peut vous permettre d'empocher la coquette somme d'un million d'euros, et ce, sans avoir trouvé le moindre bon numéro de la combinaison gagnante. Du grand art !

Ce mardi 7 juin 2022, vous pouviez remporter la somme de 51 millions d'euros. C'est une belle somme, mais ce n'est rien comparé aux 215 millions d'euros remportés en mai dernier lors d'un tirage de l'Euromillions. Qui sont les heureux gagnants ? Un couple de Britanniques. Joe et Jess Thwaite ont la quarantaine et sont originaires de Gloucester, une ville du sud-ouest de l'Angleterre. "Nous utilisons toujours des numéros aléatoires", ont-ils confié lors d'interviews données depuis leur victoire. Victoire qu'ils ont d'ailleurs célébrée en allant... au travail, comme si de rien n'était le jour J. Question : serez-vous les prochains Joe et Jess ?