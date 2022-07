Euromillions (FDJ) : résultat du tirage du 19 juillet 2022, des centaines de gagnants !

EUROMILLIONS. Quels sont les résultats du tirage de l'Euromillions du mardi 19 juillet 2022 ? Découvrez les bons numéros et les gains décrochés par les plus chanceux. Le gros lot a été remporté.

[Mis à jour le 20 juillet 2022 à 11h07] L'Euromillions du 19 juillet 2022 a livré ses résultats : les bons numéros du jour ont permis à un joueur de remporter la cagnotte de 230 millions d'euros. Ce coup de chance était attendu depuis plusieurs tirages. Si l'heureux gagnant peut se réjouir d'être propulsé en un instant à la tête d'une fortune colossale, d'autres joueurs, moins vernis, sont tout de même devenus millionnaires. 8 personnes ont notamment remporté plus de 4 millions d'euros, une très jolie somme, alors qu'ils n'ont coché que 6 bons numéros sur les 7 nécessaires à l'obtention du jackpot. 13 personnes ont aussi gagné, grâce au tirage du 19 juillet 2022, plus de 30 000 euros. Les sommes des rangs suivants sont nettement moins importantes. Voici les bons numéros et les gains obtenus par les personnes ayant coché plusieurs bons chiffres.

Résultat de l'Euromillions : les autres gains du tirage du 19 juillet 2022

Voici les gains décrochés lors du tirage de l'Euromillions du 19 juillet 2022 :

Bons numéros Gagnant en France Gagnant en Europe (hors France) Gain décroché 5 + 2 étoiles 0 1 230 000 000,00 € 5 + 1 étoile 3 5 4 413 400,80 € 5 3 10 30 174,50 € 4 + 2 étoiles 12 67 1 402,70 € 4 + 1 étoile 310 1 276 135,60 € 3 + 2 étoiles 621 2 639 69,30 € 4 657 3 133 41,00 € 2 + 2 étoiles 8 961 37 647 17,00 € 3 + 1 étoile 13 566 58 277 12,30 € 3 32 901 142 338 9,30 € 1 + 2 étoiles 47 753 199 892 8,00 € 0 + 2 étoiles / / / 2 + 1 étoile 204 707 857 757 5,90 €

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.

La cagnotte de l'Euromillions proposée ce mardi 19 juillet 2022 était la plus grosse jamais gagné. Jusqu'ici, le plus gros jackpot remporté l'avait été le 15 octobre 2021. Le tirage de l'Euromillions offrait alors 220 millions d'euros à l'heureux chanceux qui trouvait les bons résultats de la cagnotte européenne ! Une Française avait remporté ce beau pactole, devenant la première personne en France à gagner une aussi grosse somme à l'Euromillions.

Que faire avec 230 millions d'euros ?

Face à une telle somme, nombreux pourraient perdre la tête. Certains laissent tout simplement parler leur excentricité, à l'image d'un couple de Britanniques, qui a remporté, en mai 2022, 216 millions d'euros à l'Euromillions. Leur premier achat, qu'ils ont dévoilé au média britannique Sky News, en a étonné plus d'un. Il s'agissait de valises pour voyager en famille ainsi que d'une remorque pour des poneys. Le couple s'est dit motivé par la joie qu'ils pourraient lire dans les yeux de leurs enfants en cas de victoire.

Pour d'autres, cela pourrait paraître normal de partager ses gains. Un Français est allé encore plus loin. Il a consacré l'essentielle de sa nouvelle fortune à une fondation qu'il a lui même créé afin de sauver la planète. C'était alors le deuxième plus gros gagnant de l'histoire de l'Euromillions avec pas moins de 200 millions d'euros remporté, en décembre 2020. Sa fondation s'appelle et c'est la seule information que l'on peut trouver à son sujet. En effet, Le Parisien explique dans ses colonnes que ce généreux donateur a souhaité rester anonyme. En outre, le gagnant a expliqué sa démarche auprès du quotidien régional : "Ce qui compte, ce sont les actions soutenues par Anyama [le nom de sa fondation] et l'impact positif qu'elles génèrent pour tous."

Le jackpot de 230 millions remis en jeu une quatrième fois

C'était la quatrième que cette cagnotte exceptionnelle de 230 millions d'euros était proposée à l'Euromillions. En effet, personne n'a trouvé les cinq bons numéros et les deux étoiles, du vendredi 8 au vendredi 15 juillet 2022. Comme personne n'a trouvé la bonne combinaison, la cagnotte sera une nouvelle fois remise en jeu ce mardi.