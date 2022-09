"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 13 septembre 2022 [EN DIRECT]"

EUROMILLIONS. Une cagnotte de 143 millions d'euros est mise en jeu par la Française des Jeux, lors de ce tirage de l'Euromillions du mardi 13 septembre. Les résultats seront disponibles sur cette page dès le tirage effectué.

[Mis à jour le 13 septembre 2022 à 19h19] Lors de ce nouveau tirage de l'Euromillions, en ce mardi 13 septembre 2022, la Française des Jeux (FDJ) met en jeu un jackpot exceptionnel de 143 millions d'euros. Ainsi, vous avez la possibilité de mettre à l'abri vos proches, profiter pour faire le tour du monde, ou pourquoi pas acheter la maison de vos rêves.

Dès que le tirage sera effectué, les résultats seront disponibles ci-dessous. Mais quels que soient les résultats sachez que votre code MyMillion peut vous permettre de remporter la somme d'un million d'euros.

Mais avant de remporter le jackpot et devenir millionnaire, il faut vous rendre chez votre buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous cochez cinq numéros et vos deux étoiles. Il est également possible de jouer en ligne en vous connectant à votre compte sur FDJ.fr (disponible sur Android et iPhone). Et en quelques clics, le tour est joué. Une fois la grille validée, vous recevez votre code MyMillion qui a été généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée. Vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire, ce qui équivaut au nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions.

Vous vous demandez peut-être quel est le jackpot maximum que l'on peut remporter. Il faut remonter au 15 octobre dernier, pour trouve trace du record. Ainsi, le tirage de l'Euromillions offrait alors 220 millions d'euros à l'heureux chanceux qui trouvait les bons résultats de la cagnotte européenne ! Et fait incroyable, c'est une Française qui a remporté ce beau pactole. C'est la première fois qu'un joueur tricolore remporte une aussi grosse somme à cette cagnotte.