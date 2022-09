Ouragan Fiona : quelle est sa trajectoire ? Les prévisions

Désormais placé en catégorie 4, l'ouragan Fiona se dirige à présent vers les Bermudes. On fait le point sur les dernières informations.

La tempête Fiona s'est transformée en ouragan et est devenue un phénomène météorologique particulièrement dangereux de catégorie 4. Après avoir frappé de plein fouet la Guadeloupe, dans le nuit du vendredi 16 au samedi 17 septembre, causant de nombreux dégâts et faisant une victime sur la commune de Basse-Terre, Fiona a poursuivi son périple meurtrier à Porto Rico, tuant quatre personnes, et en République dominicaine, faisant deux morts. L'ouragan se dirige désormais sur l'archipel des Bermudes.

Les 64 000 habitants sur place sont déjà en alerte, rapporte La 1ère. Des vents allant jusqu'à 215 km/h arrivent sur l'archipel situé sur l'Atlantique nord. Le cyclone en lui-même se déplace vers le Nord à une vitesse tournant autour de 13 km/h. L'ouragan Fiona est attendu entre jeudi 22 et vendredi 23 septembre, selon les sources, La 1ère évoquant la journée de vendredi tandis que La Chaîne Météo table davantage sur celle de jeudi.

Quoi qu'il en soit, l'ouragan Fiona devrait particulièrement affecter l'ouest des Bermudes. Une fois passé l'archipel, selon La Chaîne Météo, l'ouragan devrait faiblir, tout en conservant ses caractéristiques cycloniques au niveau de Terre-Neuve. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet tire d'ores et déjà la sonnette d'alarme. L'ouragan Fiona, qui deviendra un cyclone extratropical en quittant l'Atlantique tropical, pourrait en effet frapper la collectivité ce week-end des 24 et 25 septembre.

Le Canada également dans le viseur de l'ouragan Fiona ?

Comme le constatait mardi 20 septembre le Centre canadien de prévisions des ouragans, "Fiona est devenu le premier ouragan majeur de la saison". Et l'ECCC d'alerter à son tour dans son bulletin préliminaire : "Fiona devrait avoir des répercussions sur le Canada atlantique et l'est du Québec avec de la pluie forte et de puissants vents de force ouragan pour le début de la fin de semaine." Au programme : les différentes régions devraient connaître des "vents de force ouragan". "Ces vents violents commenceront à toucher la région en fin de journée vendredi et persisteront samedi", précise l'ECCC.

Côté pluie, "une quantité importante" est attendue, et plus particulièrement "au nord et à l'ouest de la trajectoire de Fiona, où la forte pluie pourrait causer des inondations". L'est de la Nouvelle-Écosse, le sud-ouest de Terre-Neuve et la région du golfe du Saint-Laurent seront impactés. En moyenne, 100 à 200 mm de pluie sont attendus, mais au plus près de la trajectoire de Fiona, "plus de 200 mm de pluie sont probables", est-il indiqué. Enfin, sur les littoraux, de grosses vagues sont à craindre. "Les grosses vagues atteindront le littoral est de la Nouvelle-Écosse vendredi soir ou dans la nuit de vendredi à samedi et se bâtiront à plus de 10 mètres. Les vagues atteindront probablement le sud de Terre-Neuve d'ici samedi matin."