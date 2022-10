Délestage électrique, baisse de tension : appliqués cet hiver ?

DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE. En raison de la guerre en Ukraine, la France fait face à une crise énergétique. Le gouvernement a ainsi partagé son plan de sobriété énergétique, jeudi 6 octobre. Il évoque les mesures applicables en cas d'urgence sur le réseau électrique, parmi lesquelles le délestage.

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 13h06] Le délestage est une pratique qui consiste à effectuer des "coupures ponctuelles", lorsque "la situation électrique est très tendue sur le système électrique", explique EDF sur son site. Jeudi 6 octobre, à l'occasion du dévoilement de son plan de sobriété énergétique, le gouvernement a indiqué les mesures mises en place en cas d'urgence sur le réseau. Ainsi, pour éviter le délestage, les Français pourront suivre la météo de l'électricité, Écowatt, créé par RTE, le Réseau de transport d'électricité et par l'Ademe, l'Agence de la transition écologique. Lorsque l'indicateur est vert, cela signifie que la situation est normale. La couleur orange correspond à "un système électrique tendu, a priori sans coupure", détaille le gouvernement. Enfin, le dernier niveau, rouge, indique que la situation est très tendue. Dans ce cas, "sans baisse de consommation volontaire, des coupures ciblées sont inévitables", écrit le gouvernement dans son communiqué.

Cependant, les coupures d'électricité ne devraient pas intervenir sans annonce préalable, puisque le signal Écowatt orange ou rouge sera signifié trois jours à l'avance. Le gouvernement précise que : "dans les situations les plus tendues, le recours au délestage pourrait être évité en s'appuyant sur une baisse volontaire de la consommation d'électricité durant quelques heures". RTE indique qu'afin d'éviter les coupures, des solutions sont possibles, comme la réduction de la consommation industrielle, mais aussi la baisse de tension sur le réseau électrique. Ces mesures "permettent de gagner jusqu'à 8 GW, soit l'équivalent de la consommation de 7 à 8 millions de Français", explique le gestionnaire du réseau sur son site. De plus, les éco-gestes, adoptés au quotidien par les Français, permettent d'économiser 3 000 MW, soit l'équivalent des consommations de Lyon, Marseille et Nice réunies.

Jusqu'à présent, des coupures locales d'électricité ne se sont jamais produites en hiver. RTE détaille comment fonctionne le délestage en cas de tension sur le réseau. Activé en dernier recours, le délestage a ainsi pour but de faire baisser la consommation et d'éviter une coupure de grande ampleur en France. Ces coupures d'électricité sont localisées, temporaires et réparties sur le territoire. Les coupures sont organisées de sorte que l'électricité ne soit pas coupée plus de deux heures dans un foyer et devraient avoir lieu durant les périodes de pointe : entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Une partie des foyers verra son électricité coupée et cela interviendra à tour de rôle. Enfin, le réseau de transport électrique précise que l'électricité ne peut pas être coupée pour les usagers sensibles comme les hôpitaux, la sécurité, la Défense nationale et les industries à risque.

Le délestage est une coupure d'électricité volontaire sur une partie du réseau électrique. Elle intervient dans un contexte très particulier, lorsque la situation électrique est extrêmement tendue sur le réseau électrique. En effet, les délestages ne sont mis en œuvre que "pour conserver l'intégrité du système électrique", indique EDF sur son site Internet. En coupant l'électricité, on peut ainsi faire face à des problèmes à plus grandes échelles, et notamment des pannes de réseau qui peuvent intervenir en cas de demande importante et soudaine. Nécessaires, elles sont généralement de courte durée. Dans un premier temps, les coupures d'électricité ne devraient concerner que les entreprises, a expliqué à plusieurs reprises Élisabeth Borne, la Première ministre. Toutefois, la cheffe du gouvernement n'exclut pas des coupures de courte durée pour les particuliers.

Une baisse de tension correspond à une réduction de la tension du réseau. Ainsi, le gouvernement a laissé entendre qu'il pourrait en faire la demande à RTE (Réseau de transport d'électricité). Le 30 août dernier, Agnès Pannier-Runacher avait évoqué cette possibilité à l'antenne de France Inter. Selon la ministre, il faudrait "passer de 230 volts à 220 volts. Vous ne le voyez pas". Comme elle le rappelle, "ça économise beaucoup d'électricité". Cela ne devrait pas avoir d'incidence sur l'état de vos appareils électroménagers. En effet, votre domicile est considéré comme "mal alimenté si un minimum moyen de 207 volts est enregistré pendant dix minutes", indique le garant du service public de la distribution des énergies vendéennes, Sydev. En dehors, d'une lampe qui éclaire un peu moins ou d'un chargeur de téléphone qui met plus de temps à remplir votre batterie, vous ne devriez pas voir la différence. Toutefois, si la baisse de tension persiste dans le temps, cela pourrait avoir un impact sur la longévité de vos appareils électroniques.

Un délestage ou une baisse de tension en France cet hiver ? Ces deux options ne sont pas totalement écartées par le gouvernement. Cependant, il est plus probable que nous ayons à faire face à une baisse de tension du réseau électrique. Cela se manifesterait par un passage de 230 à 220 volts. Rien d'inquiétant donc. La sobriété énergétique reste le principal argument mis en avant par le gouvernement. Les coupures électriques ne toucheront pas les personnes en difficulté, a rappelé Élisabeth Borne, la Première ministre, au micro de France Inter le 1er septembre dernier : "Auparavant, on identifie les utilisateurs sensibles [hôpitaux, défense nationale, sécurité, industries à risque], pour s'assurer qu'on ne coupe pas l'électricité chez quelqu'un qui a un dispositif médical." Par ailleurs, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a indiqué, le 30 août 2022 sur Franceinfo, que les délestages n'interviendrait qu'en cas de "pic de froid, [si] les économies d'énergie qu'on a prévues [d'ici là] ne sont pas réalisées".