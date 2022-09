Délestage électrique, baisse de tension : qu'est-ce que c'est ? Prévus cet hiver ?

DÉLESTAGE ÉLECTRIQUE. Alors que la France est face à une crise énergétique dans le contexte de la guerre en Ukraine et des sanctions réciproques avec la Russie, le gouvernement a laissé entendre que des délestages ou des baisses de tension pourraient avoir lieu cet hiver. Comment se caractérisent-ils ? On vous explique tout.

Sommaire Définition délestage

C'est un mot que nous allons devoir nous habituer à entendre : le délestage. Depuis un mois, il est particulièrement utilisé par les membres du gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Lorsque que l'on parle de délestage, il s'agit de coupure d'électricité volontaire sur une partie du réseau électrique. Elle intervient dans un contexte très particulier, lorsque la situation électrique est extrêmement tendue sur le réseau électrique. En effet, les délestages ne sont mis en œuvre que "pour conserver l'intégrité du système électrique", indique EDF sur son site Internet. En coupant l'électricité, on peut ainsi des problèmes à plus grandes échelles. Nécessaires, elles sont généralement de courte durée.

Il faudrait donc s'attendre à des coupures selon le gouvernement. En effet, la France traverse une crise énergétique. Elle intervient dans le contexte de la guerre en Ukraine et des sanctions réciproques, notamment en termes d'énergie, entre l'Europe et la Russie. Toutefois, la Première ministre Élisabeth Borne a tenu a tempérer sur France Inter, le 1er septembre 2022, en rappelant que les délestages sont gérables et préparés : "Sur l'électricité, chaque année, on se prépare à devoir faire face à des pics de consommation qui peuvent conduire à du délestage tournant, c'est-à-dire qu'on coupe, sur une courte période de moins de deux heures, par quartier." En outre, la cheffe du gouvernement indique : "Auparavant, on identifie les utilisateurs sensibles, pour s'assurer qu'on ne coupe pas l'électricité chez quelqu'un qui a un dispositif médical."

À l'échelle locale, les autorités préviennent que des coupures pourraient bien intervenir cet hiver. En Ille-et-Vilaine, par exemple, Emmanuel Berthier, préfet de la région Bretagne, a indiqué que des délestages durant la saison hivernale ne sont pas à exclure. Sa directrice de cabinet, Élise Dabouis a expliqué la démarche de la préfecture, dans Ouest France le 12 septembre dernier : "Nous aurons une gestion fine de la situation. La mesure ne devrait pas dépasser deux heures, et il s'agirait d'un dispositif tournant. L'Europe interdit de descendre sous le seuil de 62 % d'électricité disponible dans le département."

Pour les éviter, lune autre solution pourrait être mise en place : la baisse de tension électrique. Agnès Pannier-Runacher avait évoqué cette solution à l'antenne de France Inter le 30 août dernier. Selon la ministre de l'Écologie, "c'est passer de 230 volts à 220 volts. Vous ne le voyez pas". Ce n'est que dans le cas où ce dispositif ne suffirait pas qu'il "faudra passer à une logique de délestage", a-t-elle assuré.

