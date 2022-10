Grève du 27 octobre : pourquoi des nouvelles manifestations ? Quels secteurs concernés ?

GREVE. La CGT a lancé un nouvel appel à la grève le 27 octobre 2022. Secteurs concernés, revendications, transports perturbés... On fait le point sur ce qui vous attend la semaine prochaine.

Vendredi 21 octobre 2022, la CGT appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation nationale et interprofessionnelle le 27 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé sa secrétaire confédérale, Céline Verzeletti. La dirigeante syndicale l'assure : "On ne veut pas lâcher." Selon elle, la CGT est "en phase avec les attentes des salariés". Fabien Roussel a appelé son camp a suivre le mouvement de grève lancé par la CGT. "Nous poursuivrons ce bras de fer, cette bagarre, jusqu'à ce que le gouvernement accepte de faire en sorte que l'ensemble des salaires évolue au même niveau que l'inflation", a ainsi défendu le secrétaire général du Parti communiste français à l'antenne de BFM TV, ce vendredi.

Ainsi, ce nouvel appel à la grève devrait, sans surprise, reprendre les revendications de la précédente mobilisation, à savoir : réclamer une augmentation du Smic, une indexation de tous les salaires sur l'inflation et une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Les syndicalistes espèrent réunir plus de personnes lors de cette nouvelle mobilisation. Le mardi 18 octobre dernier, 300 000 personnes avaient battu le pavé (107 000 selon le ministère de l'Intérieur). Céline Verzeletti souligne qu'il "y a une dynamique". Elle se félicite que différents secteurs, le secteur pétrolier, le nucléaire et les transports publics, aient suivi le dernier mouvement.

Bien que le mouvement dans les raffineries se tarit, après la signature d'un accord salarial chez TotalEnergies, Céline Verzeletti assure que la grève "prend de l'ampleur au niveau de l'énergie". Selon elle, si la grève est particulièrement suivie, Solidaire et la FSU pourrait se joindre au mouvement lors de la journée de grève suivante, le 10 novembre prochain.