Changement d'heure : avec l'heure d'hiver, des économies d'énergies ?

Le passage à l'heure d'hiver qui interviendra dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre va permettre d'économiser une heure de sommeil aux Français, mais est-ce également synonyme d'économies d'énergies ?

Les Francais pourront dormir une heure supplémentaire dans la nuit de ce samedi 29 au dimanche 30 octobre. Mais pourront-ils également réaliser des économies grâce au passage à l'heure d'hiver ? Fonction première du changement d'heure, ce mécanisme permet de réaliser des économies d'énergies. En effet dans les années 1970, pour éviter de consommer trop d'électricité en plein choc pétrolier, une heure d'ensoleillement de plus le soir permettait donc de moins consommer dans les ménages francais. En est-il de même pour le passage à l'heure d'hiver ?

Pas si sur si l'on prend en compte les données de nos voisins britanniques qui changent d'heure au même moment que la France. Le professeur Aoife Foley, experte en énergie propre à l'Université Queen's de Belfast a dévoilé les résultats de son étude au Guardian, les résultats sont en défaveurs d'un changement d'heure en hiver. Selon l'experte "en renonçant simplement à passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver en octobre, nous économiserions de l'énergie car il fait plus clair le soir en hiver. Nous réduirions ainsi la demande d'électricité commerciale et résidentielle lorsque les gens quittent le travail, ce qui signifie qu'il faut moins d'éclairage et de chauffage" a t-elle appuyé au journal britannique. L'étude étant britannique, elle est un simple indicateur à l'échelle française.

Les avantages tempérés du changement d'heure

Dans une étude datant de 2010, l'Agence de la transition écologique (Ademe) évaluait les économies réalisée par le passage à l'heure d'été, selon l'agence les économies de CO2 sont "modestes". Pour l'éclairage, l'étude a mentionné qu'en 2009 "ces gains ont représenté de l'ordre de 440 gigawattheures (GWh), soit l'équivalent de la consommation en éclairage d'environ 800 000 ménages. Grâce à ces économies sur l'éclairage, 44 000 tonnes de CO2 ont ainsi été évitées", soit environ 0,07 % de la consommation annuelle d'électricité en France. L'Ademe a également donné une estimation des gains énergétiques sur l'électricité prévus pour 2030 grâce au passage à l'heure d'été. L'Agence table sur des économies déclinantes avec de 340 GWh économisés en France en 2030. Parmi les justifications avancées de cette baisse d'économie d'énergie, plusieurs experts expliquent que l'utilisation par la population d'ampoules basses consommation, moins énergivores, est un des facteurs mais aussi la réduction de la durée d'éclairage dans les villes et certains de certains bâtiments la nuit.

Pour Anna Creti, professeur d'économie à l'Université de Paris Dauphine-PSL, directrice scientifique de la chaire Économie du climat, ces économies d'énergies diminuent avec le temps. Au micro de Franceinfo, la professeur a déclaré en mars 2022 qu'en France le gain d'énergie permis grâce au changement d'heure "est de plus ou moins 1% de la consommation d'électricité globale".

Les économies d'énergie varient également selon les régions. Une étude de la commission européenne de 2017 a révélé que les économies d'énergies varient entre 0,5 % à plus de 2,5 % au sein de l'Union Européenne, précisant que "l'effet de l'heure d'été est plus important dans les régions du sud que dans les régions du nord".