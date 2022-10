"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 26 octobre 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Ce mercredi 26 octobre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter la somme de trois millions d'euros dans le cadre d'un nouveau tirage du Loto. Les résultats seront donnés sur cette page dans la foulée, vers 21h.

[Mis à jour le 26 octobre 2022 à 18h46] En cette période de hausse des prix dans tous les domaines, nul doute que le budget des Français est fortement impacté pour les vacances de la Toussaint. Alors, pourquoi pas tenter votre chance au tirage du Loto du mercredi 26 octobre 2022 afin de vous offrir un voyage exceptionnel ? La Française des jeux (FDJ) propose de remporter trois millions d'euros à celui qui trouvera les 5 bons numéros ainsi que le numéro complémentaire. Le résultat du Loto sera délivré ici même vers 21h.

Il est possible de jouer sur le site fdj.fr jusqu'à 20h15 ce soir. Le tirage du Loto sera effectué vers 20h20, et les résultats seront donnés dans la foulée. Le dernier jackpot, d'un montant de six millions d'euros, a été remporté samedi 22 octobre 2022. Le dernier tirage du lundi 24 octobre 2022, d'un montant de 2 millions d'euros, n'a pas trouvé de gagnant, mais cela a permis d'augmenter le jackpot d'un million d'euros. La FDJ tire également au sort 10 codes pour 20 000 euros chacun.

S'il est facile de s'imaginer ce que l'on pourrait faire avec une telle somme, il ne faut néanmoins pas trop placer d'espoir dans le Loto, car les chances de trouver les bons numéros sont maigres. En effet, vous avez une chance sur un peu plus de 19 millions de remporter le jackpot, et ce peu importe le nombre de joueurs. En effet, avec une grille composée de 49 chiffres et de 10 numéros chance, le nombre de combinaisons possibles est vertigineux. Que peut-on faire avec trois millions d'euros ? Pour vous donner un ordre d'idée à un peu moins de deux mois des vacances de Noël, cela représente 5 454 consoles de jeux PS5, 2 000 iPhone 14 ou encore 31 578 maillots de basketball de NBA.