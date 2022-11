"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 30 novembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto a bien eu lieu ce mercredi 30 novembre 2022. Mais les résultats n'étaient sûrement pas ceux escomptés par les joueurs, car personne ne semble être parvenu à empocher le jackpot.

[Mis à jour le 30 novembre 2022 à 21h19] Les 23 millions d'euros mis en jeu ce mercredi 30 novembre 2022 n'ont finalement pas trouvé preneur. Le tirage du Loto n'a pas fait de grand vainqueur. Résultat, ce sont désormais 24 millions d'euros qui sont proposés pour le prochain tirage du Loto qui aura lieu samedi 3 décembre. En attendant, pensez bien à consulter tous les résultats du Loto, car qui sait, faute d'avoir remporté le jackpot, peut-être avez-vous tout de même dégoter quelques bons chiffres vous permettant de toucher plusieurs centaines, voire milliers d'euros ?

Tirage du 30/11/2022 18 - 28 - 30 - 44 - 49 Chance : 5

Joker+ 1 245 678

Option 2nd tirage : 24 - 37 - 44 - 46 - 48

10 codes gagnants : D 8796 9920 - F 8185 9792 - K 2188 1556 - L 6255 1044 - M 5076 8713 - P 0390 2127 - P 4523 4246 - P 9373 7219 - T 9996 6001 - U 0953 8802

Prochain rendez-vous, samedi. D'ici là, le mieux est de laisser libre court à votre imagination. Qu'il s'agisse des chiffres sur lesquels parier : cela peut être vos numéros fétiches, une date qui a marqué votre vie et pourquoi pas des numéros choisis purement par hasard grâce au flash, un outil qui permet de constituer une combinaison sans avoir autre chose à faire que cliquer sur un bouton. Ou bien qu'il s'agisse de rêver. Car plus que gagner et devenir millionnaire, participer à un tirage du Loto, c'est avant tout prendre le temps d'imaginer à quoi sa vie pourrait ressembler avec, disons-le franchement, plus d'argent en poche.

Vous trouvez que 24 millions d'euros ce n'est pas assez pour quitter votre employeur et vivre une vie sans aucun souci jusqu'à la fin de votre existence ? Sachez que vendredi 2 décembre, la Française des jeux et ses compères européennes proposent la coquette somme de 130 millions d'euros. Un pactole sûrement bien au-delà de vos espérances, mais qu'il sera encore plus difficile à empocher. Et pour cause, sur une grille de l'Euromillions, beaucoup plus de chiffres sont proposés et la combinaison comporte un numéro de plus qu'au Loto. Plusieurs éléments qui de fait influent directement sur vos chances de trouver le résultat gagnant. Car plus il y a de chiffres et plus la combinaison est longue, plus le nombre de combinaisons possibles s'élève et moins vous avez de chance de trouver la bonne suite de chiffres. Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien. Et comme aime le dire la FDJ, "100% des gagnants ont tenté leur chance" !