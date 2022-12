"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage spécial Nouvel An du samedi 31 décembre 2022 [EN LIGNE]"

LOTO. Ce samedi 31 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter 10 millions d'euros dans le cadre d'un tirage spécial Nouvel An du Loto. Les résultats sont disponibles dès maintenant sur cette page.

[Mis à jour le 31 décembre 2022 à 21h20] Ce samedi 31 décembre 2022, la Française des jeux (FDJ) a organisé un tirage spécial du Loto à l'occasion du Nouvel An. Il était possible de remporter 10 millions d'euros, à condition bien sûr de trouver les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance. Si, malgré vos bonnes résolutions pour la nouvelle année, la chance ne vous a pas souri ce samedi soir, sachez qu'un nouveau tirage du Loto sera organisé dès le lundi 2 janvier 2023. Les tirages du Loto ont en effet lieu chaque lundi, mercredi et samedi. Vous pouvez néanmoins mesurer à quel point vous étiez proche de devenir multimillionnaire en consultant les résultats du tirage de ce soir ci-dessous.

Qui dit tirage spécial, dit aussi conditions spéciales. Pour ce Loto du Nouvel An, les gains de l'option 2nd tirage étaient doublés, ainsi que l'ensemble des gains des rangs intermédiaires. Pour jouer à l'option 2nd tirage, tirage spécial ou non, il faut payer 80 centimes d'euro de plus que pour une grille classique de 2,20 euros, ce qui amène à un total de 3 euros. Par ailleurs, lors d'un tirage du Loto, la FDJ tire également au sort 10 codes gagnants pour 20 000 euros chacun. Un code unique est attribué à chaque ticket du Loto. Il est possible de jouer le soir d'un tirage jusqu'à 20h15.

Alors que nous serons, dans quelques heures seulement, en 2023, quel est le plus gros jackpot remporté au Loto en 2022 ? Il s'agit de la cagnotte de 25 millions d'euros qui a été remportée le lundi 5 décembre dernier par un joueur à Paris. Depuis qu'un tirage spécial du Loto avait été réalisé à l'occasion de la fête d'Halloween le 31 octobre, quinze tirages consécutifs ont suivi sans que quiconque trouve la combinaison gagnante. En remportant 25 millions d'euros lors du seizième tirage, ce joueur chanceux est reparti avec le troisième plus gros jackpot de l'histoire du Loto !