Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 9 mai 2023 [EN DIRECT]

RESULTATS EUROMILLIONS. Trouverez-vous les résultats du tirage Euromillions de ce mardi 9 mai 2023 ? Réponse d'ici 21h30 sur cette page.

[Mis à jour le 9 mai 2023 à 19h38] Avec le temps maussade qui a fait son retour sur une bonne partie du pays ce mardi 9 mai 2023, les envies de fuir son quotidien dans une contrée fort fort lointaine où il y aurait, si possible, chaleur, soleil et bonne humeur se font plus que jamais ressentir. Mais s'envoler loin de sa salle de bain à récurer, de son patron pas content, de ce chantier qui vous fait perdre le sommeil ou encore de cet ennui profond dans lequel vous êtes peut-être actuellement tout seul dans votre salon n'est pas donné à tout le monde. Si vous avez peut-être en vous le cran de tout plaquer, le manque d'argent peut être un problème. À moins que… Vous trouviez le résultat Euromillions et remportiez le tirage du jour !

Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec les 17 millions d'euros mis en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Adieu les soucis, à vous le paradis ! Mais avant d'en arriver là, il y a malheureusement une étape à laquelle vous ne couperez pas : jouer. Car pour remporter le tirage Euromillions, il faut d'abord cocher une grille, la valider et surtout, prendre le risque de ne pas gagner ! Mauvais perdants, il peut-être préférable de vous abstenir de chercher les résultats Euromillions. Car avec pas moins de 139 838 160 combinaisons possibles, vos chances de sortir grand gagnant sont particulièrement maigres. Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien ! La grille est vendue 2,50 euros. Avis aux amateurs…

Après le tirage Euromillions de ce mardi, sachez que d'autres opportunités seront à saisir cette semaine. Mercredi, la Française des jeux (FDJ) proposera quatre millions d'euros pour son tirage Loto. Un nouveau tirage Euromillions sera quant à lui organisé vendredi, comme chaque semaine. Le montant du jackpot dépend toutefois des résultats du tirage de ce mardi. En cas de victoire, seuls 17 millions d'euros, soit la cagnotte minimale, seront proposés. En revanche, si personne ne remporte le gros lot ce 9 mai, la cagnotte sera remise en jeu avec plusieurs millions d'euros supplémentaires.