Dans ce pays, on fait l'amour pour la première fois bien plus jeune que partout ailleurs

Quels sont les pays champions du sexe en terme de quantité, de qualité, ou d'âge de démarrage des rapports sexuels ? Voici un palmarès croustillant qui vous surprendra à plus d'un titre.

Dans quel pays fait-on le plus l'amour, dans lesquels aime-t-on le plus le pratiquer et enfin, où sur la planète commence-t-on le plus tôt à avoir une vie sexuelle ? A l'approche de l'été, connu pour être la saison la plus torride, vous risquez d'être surpris par les réponses à ces questions (particulièrement) croustillantes, compilées par le site spécialisé sur la thématique du voyage Vagabondish à partir d'une récente étude lancée par la marque de préservatifs Durex.

Dans quels pays fait-on le plus l'amour ?

Dans le domaine des pays les plus actifs sexuellement, le Brésil fait figure de favori (pas loin devant les Français), mais il s'avère in fine que ... ce sont les Grecs qui font l'amour plus que quiconque (!). 87% des Grecs interrogés avaient ainsi des rapports sexuels au moins une fois par semaine (le Brésil est arrivé deuxième, avec 82% de sondés dans ce cas).

Pourcentage d'adultes ayant au moins un rapport sexuel par semaine, par pays

Grèce : 87 %

Brésil : 82 %

Russie : 80 %

Chine : 78 %

Italie : 76 %

Pologne : 76 %

Malaisie : 74 %

Suisse : 72%

Espagne : 72 %

Mexique : 71 %

Vous êtes sans doute un peu surpris de voir figurer dans cette liste la Russie, la Chine, la Pologne ou la Suisse, mais il faut croire que l'attrait pour le sport en chambre ne dépend pas du climat. Attention toutefois, ces pays dont les habitants font l'amour le plus fréquemment ne sont pas forcément ceux où ils en tirent le plus de satisfaction... D'où la section suivante.

Qualité versus quantité : quels pays pratiquent le "meilleur" sexe ?

Top 10 des pays les plus satisfaits sexuellement

Nigéria : 67%

Mexique : 63%

Inde : 61%

Pologne : 54%

Grèce : 51%

Hollande : 50%

Afrique du Sud : 50%

Espagne : 49%

Canada : 48 %

États-Unis : 48 %

Vous n'auriez pas nécessairement parié sur le Nigéria en pole position de cette catégorie ? C'est pourtant dans ce pays le plus riche d'Afrique selon les données 2023 du FMI (Fonds Monétaire International) - sur la base du PIB - que les parties de jambes en l'air ravissent le plus les citoyens d'après l'étude évoquée en début d'article. Le Japon se classe pour sa part en bon dernier sur ce point, avec seulement 15% des Nippons interrogés se déclarant satisfaits sexuellement. Maintenant, vous vous demandez peut-être…

Comment définit-on la satisfaction sexuelle ?

Libre de toute contrainte et sans stress

Avec une capacité à atteindre l'orgasme

Sans dysfonction sexuelle au niveau "mécanique"

Par la fréquence des rapports sexuels et des préliminaires

Selon l'étude Durex, seulement 48% des personnes expérimentent régulièrement un orgasme lors des rapports sexuels (et à l'échelle mondiale, les hommes ont deux fois plus d'orgasmes que les femmes).

Nous en venons à présent à la dernière question listée en haut de cet article, mais pas des moindres, concernant les comportements sexuels à travers la planète :

Dans quels pays débute-t-on sa vie sexuelle le plus tôt ?

Voici les dix pays dans lesquels on fait l'amour le plus tôt, avec les moyennes d'âge correspondantes :

Islande : 15,6

Danemark : 16,1

Suède : 16,2

Finlande : 16,5

Norvège : 16,5

Israël : 16,7

Portugal : 16,9

Bulgarie : 16,9

Chili : 17,2

Belgique : 17,2

Les Islandais sont donc les plus précoces du monde et font l'amour pour la première fois avant tout le monde. La météo semble quand même avoir un impact sur ce point… car les Européens du Nord sont occupés plus tôt par "la bagatelle" que dans toute autre partie du monde, comme vous pouvez le constater dans le Top 5 ci-dessus. En Islande, classé n°1, il est notamment probable que le panel d'occupations réduit par les conditions météorologiques donne des idées coquines aux (jeunes) habitants...