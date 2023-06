Ces 5 habitudes qui s'apprennent en 5 minutes et qui font de vous un meilleur ami

De petites habitudes faciles et rapides à mettre en place peuvent vous permettre de devenir un meilleur ami. En voici trois à tester pour gagner en fluidité dans vos relations amicales.

Dans l'ouvrage Superman by Habit, dédié à la création et au maintien de nouvelles habitudes positives, Tynan, un blogueur américain spécialiste en développement personnel, propose toute une série de bonnes habitudes pour devenir une meilleure version de soi-même, petit à petit. Ces habitudes concernent aussi bien la santé que la productivité ou encore l'équilibre de vie. Si vous faites partie des personnes dans le quotidien desquelles l'amitié tient une place de choix, adopter les cinq habitudes qui suivent devrait vous intéresser !

Un message rapide via Facebook ou un autre réseau

Un bon conseil, efficace, qui relève surtout de la bonne habitude à prendre : à chaque fois que vous vous connectez sur Facebook ou tout autre réseau social de votre goût, envoyez un message à quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis un moment. Cette petite attention ne vous prendra que quelques minutes et montrera que vous êtes un copain attentif et prévenant. N'ayez pas peur de remettre un peu de vigueur dans une relation qui s'est distendue !

Faites preuve d'empathie envers vos proches

L'empathie est une qualité qui permet de voir ses semblables différemment. L'auteur de l'ouvrage susnommé conseille ainsi, à chaque fois que l'on est tenté de faire des reproches ou de critiquer quelqu'un, de se forcer à penser à la place : "Rappelle-toi que cette personne fait de son mieux pour essayer d'être heureuse et de passer une bonne journée, comme toi." Une technique à appliquer en premier lieu avec ses proches et donc ses amis pour établir de meilleures relations à long terme.

Modérez vos agacements

C'est aussi un bon moyen de ne pas sur-réagir : attendez quelques heures avant de répondre à un message qui vous trouvez dur ou désagréable. Vous serez plus serein pour y répondre ensuite calmement sans éprouver de regrets. Parfois, vous l'aurez même oublié.

Arrivez toujours à l'heure

Être ponctuel n'est pas une habitude si compliquée à mettre en place. Il suffit de partir avec un peu d'avance et d'être conscient qu'on a souvent tendance à surestimer le temps dont on dispose. Vous pouvez donc vous dire, par exemple, que vous quittez votre domicile à 17 heures pour une heure de départ effective à 17h15, ou encore vous octroyer un temps de préparation plus long pour parer les imprévus et le sentiment très désagréable de faire attendre vos amis. La ponctualité est en effet un témoignage de respect qui ne pourra que renforcer votre relation.

Faites le tri dans vos contacts

Et si vous parcouriez votre répertoire complet ? Fixez-vous une habitude : pour chaque ami que vous n'avez pas contacté depuis longtemps, supprimez le contact ou contactez la personne (message, appel). Cela vous permettra de faire le tri. Si cet exercice s'avère difficile pour vous, c'est peut-être qu'il vous manque un critère de filtrage. Vous pouvez dans ce cas vous demander "Aurais-je envie d'aller dîner avec cette personne ?" Si cela ne vous tente pas, supprimez ce contact sans culpabilité. Ainsi, vous améliorerez vos relations avec les personnes qui comptent réellement pour vous, car vous dégagerez un temps précieux pour elles. Il vous sera aussi plus facile de les identifier dans un répertoire épuré.