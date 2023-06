Sous-marin recherché près du Titanic, EN DIRECT : vers un miracle ? Des bruits de "claquement" identifiés

DIRECT. Les recherches se poursuivent ce mercredi 21 juin dans le nord de l'océan Atlantique pour tenter de retrouver le sous-marin qui a disparu près du Titanic. Des sons métalliques permettent d'entretenir l'espoir.

Les 5 membres de l'équipage du sous-marin touristique, parti dimanche, a moins de 30 heures d'oxygène pour tenir.

Une zone de 7 600 miles carrés (environ 19 700 km²), soit l'équivalent du Connecticut, a déjà été fouillée depuis dimanche, le submersible reste à ce stade introuvable.

Des bruits ont été identifiés ces dernières heures provenant de la zone de recherche. CNN indique que le seacraft déployé pour les recherches a "entendu des bruits de claquement dans la zone toutes les 30 minutes". Quatre heures plus tard, un sonar supplémentaire a également entendu ce bruit".

Les garde-côtes américains ont confirmé ce mercredi matin qu'un avion de recherche canadien avait capté des "bruits sous-marins".

Il est probable que ces bruits proviennent du navire, mais les opérations de secours demeurent extrêmement difficiles.

En direct

10:35 - En 2022, un scan numérique du Titanic permettait de modéliser l'épave du célèbre paquebot Une entreprise de cartographie sous-marine a réalisé le premier scan numérique en taille réelle du Titanic, dévoilant une vue entièrement inédite de l'épave la plus célèbre au monde. Lire l'article Ils ont scanné le Titanic et ont obtenu une nouvelle vue stupéfiante sur son épave - des images à couper le souffle 10:30 - Quel est ce navire français envoyé à la recherche du sous-marin disparu ? La France, via l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer), participe à l'opération de sauvetage du Titan. Un navire, l'Atalante, se rend sur la zone de recherches. Il est équipé d'un robot sous-marin conçu pour les grandes profondeurs, le Victor 6000 ( car il peut descendre à 6000 mètres de profondeur). Selon Midi-Libre, le navire sera opérationnel dans la zone concerné à partir de 20h. Il coopérera avec les autres navires sur place qui sont commandés par les garde-côtes américains. 10:00 - Un ancien membre d'OceanGate avait été licencié pour avoir critiqué la sécurité du Titan OceanGate est la société exploitant le Titan. La BBC a révélé qu'un expert en sécurité avait été licencié suite à un rapport mettant en cause la sécurité de l'appareil. Cet homme, David Lochridge, estimait, en 2017, que des défauts dans la coque en carbone pourraient ne pas être détectés. La BBC certifie même que les fabricants du hublot avant du Titan estime que sa résistance était certifié jusqu'à 1300 mètres de profondeur. Or, l'épave du Titanic repose à 3800 mètres... 09:47 - Les bruits détectés par les secours proviennent-ils du Titan ? Des "bruits sous l'eau" ont bien été détectés grâce à un sonar lors des opérations de recherche. Cependant, il est impossible d'affirmer avec exactitude que cela provient de l'équipage du sous-marin porté disparu. Alexis Rosenfeld, photographe et explorateur à la fondation 1 Océan, a été questionné sur ces bruits par BFMTV. Il a tenu à souligner que "l'eau de mer à la capacité à faire passer le son plus vite que dans l’air". Ainsi, dans l'eau, le son se propage à 1500 m/s contre 340 m/s dans l'air. Puis, le spécialiste marin explique qu'il "faut imaginer qu’une épave comme celle du Titanic bouge, elle n’est pas stable ni figée, elle s’affaisse au fil des années, il y a des craquements. Est-ce un son régulier, qui permet d’imaginer qu’un humain frappe?" 09:18 - Pour retrouver le sous-marin Titan, un dispositif de recherche consirérable L'espoir étant entretenu par les bruits entendus dans la zone de recherche, les moyens déployés sont désormais considérables et tournés vers une zone bien plus circonscrites. Comme le rapporte ce matin la BBC, il est possible de liste les secours sur place : La Garde côtière des Etats-Unis a déployé des navires de recherche sur une zone océanique "plus grande que l'état du Connecticut", soit près de 20 000 km2. La ville de New-York a aussi envoyé des avions de recherche.

Le Canada a envoyé un avion P-3 qui a détecté les "bruits sous-marins" dans une zone de recherche. La Garde côtière du Canada a déployé des équipes de sauvetage de la marine et de l'aviation.

Un navire de recherche français a également été envoyé. 09:06 - Et maintenant, quelles chances de survie pour l'équipage ? C'est désormais l'interrogation qui prédomine : va-t-on retrouver le sous-marin Titan avant que les réserves en oxygène soient épuisées ? "Si les personnes donnent signe de vie par des cognements, cela veut dire que le sous-marin est intact. Maintenant, on a des signes de sa localisation, on saura mieux où le trouver", a expliqué ce matin sur BFMTV Jan Opderbecke, responsable de l'Unité systèmes sous-marins à l'Ifremer. Désormais, il faut aller très vite. "Il restera à organiser une opération de levage pour la remontée, il faut différents moyens, un engin sous-marin qui peut créer un câble de levage qui à partir d’un autre navire pourra relever. C'est une opération complexe qui doit se dérouler rapidement". Les experts interrogés sur les médias américains, notamment sur CNN, disent la même chose, ajoutant qu'elle telle mission de sauvetage est d'une grande complexité : le sous-marin est probablement à une profondeur de 3000 à 3800 mètres, ce qui rend les recherches "aussi difficiles que dans l'espace". Il reste à ce stade moins de 30h d'oxygène dans l'appareil. 08:46 - Les bruits probablement un appel de détresse Les bruits entendus par les sonars sont très probablement produits par l'équipage, compte tenu de la nature des éléments se trouvant au fond des océans. Selon l'océanographe David Gallo, un ami de Paul-Henri Nargeolet qui est dans le sous-marin, c'est l'hypothèse la plus probable. Sur BFMTV, ce dernier a donné son sentiment ce mercredi matin : "Je sais que mon ami Paul-Henri sait ce qu’il fait, il sait très bien que c’est la meilleure façon de se signaler, en émettant des sons toutes les trente minutes. Il s’économise de l’énergie puis porte des coups de cette manière". 08:40 - Ce que l'on sait des "bruits sous-marins" captés ces dernières heures ? L'opération de recherche effectuée par de sonar sous-marin a permis de capter il y a quelques heures des bruits de "cognement" provenant de la zone où le sous-marin a disparu au large de Terre-Neuve au Canada. Vers 6h30, heure française, la Garde côtière américaine a fait savoir à la presse qu'un avion de recherche canadien avait détecté des "bruits sous-marins" dans la même zone. Des véhicules télécommandés ont été déployés "pour tenter d'explorer l'origine des bruits" mais ont jusqu'à présent "donné des résultats négatifs". Les médias américains rapportent ce mercredi matin que selon le département américain de la Sécurité intérieure, un avion canadien a capté des "bruits de claquement" entendus à des intervalles de 30 minutes cette nuit. La Sécurité intérieure précise dans une note que "des coups ont encore été entendus" quatre heures après la toute première détection des bruits, lorsqu'un sonar supplémentaire a été déployé dans la zone". Il est donc probable que ces bruits sont d'origine humaine. 08:33 - Bienvenue dans ce direct Pour suivre cette actualité, la rédaction lance un direct : vous trouverez sur cette page toutes les dernières informations sur les opérations de secours pour retrouver le sous-marin Titan.

En savoir plus

Alors qu'une véritable course contre la montre se joue actuellement outre-Atlantique, le capitaine Jamie Frederick a donné une conférence de presse à Boston mardi 20 juin dans la soirée. Si une zone de 7 600 miles carrés (environ 19 700 km²), soit l'équivalent du Connecticut, a déjà été fouillée depuis dimanche, le submersible reste à ce stade introuvable. Les équipes de recherche sont sur le pont, travaillant 24 sur 24 pour retrouver le sous-marin et surtout ses cinq passagers coincés dedans, le submersible étant fermé de l'extérieur et ne pouvant être déverrouillé que par quelqu'un qui ne serait pas à l'intérieur. Les bruits identifiés pourraient désormais être déterminants.

Le capitaine Jamie Frederick s'est toutefois félicité de l'arrivée d'un véhicule télécommandé ROV avec une caméra embarquée à son bord, au dernier endroit connu où le sous-marin porté disparu est passé. En cas de découverte du sous-marin, le capitaine Jamie Frederick a assuré que tout serait fait pour pouvoir procéder à un sauvetage.

Combien de temps les passagers peuvent-ils survivre dans le sous-marin ?

Le temps presse pour les équipes de recherche. Le sous-marin touristique a eu le temps de s'enfoncer jusqu'à près de 4 000 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique avant de ne plus apparaître sur les radars. Inutile de préciser qu'à une telle profondeur sous les mers l'environnement est hostile avec la pression, l'absence d'oxygène et le noir total des abysses. "Il n'y a pas de capsule de sauvetage. Si vous sortiez de l'eau à ces profondeurs, vous seriez écrasé, donc ils dépendent totalement de la découverte du submersible", ajoute le spécialiste Simon Boxall.

Mais l'habitacle du sous-marin ne pourra pas servir de refuge indéfiniment. Pour leur exploration, les passagers sont partis avec une réserve d'oxygène et si, lundi soir, les équipes de secours estimaient que le submersible pouvait être autonome en oxygène pendant encore 70 heures, mardi soir.

Le sous-marin a-t-il pu remonter à la surface ?

Non seulement du manque d'oxygène, il faut aussi s'inquiéter de l'état du sous-marin. Problème, toutes les communications étant coupées, il est impossible de savoir si l'appareil rencontre des soucis techniques ou électriques qui pourraient mettre à mal la survie des passagers.

Deux scénarios sont envisagés par Alistair Greig, professeur d'ingénierie marine au University College London, auprès de l'AFP. À partir des images du sous-marin, le professeur imagine qu'en cas de problème électrique ou lié à la communication le submersible aurait pu remonter à la surface et pourrait flotter "en attendant d'être retrouvé". Le spécialiste Simon Boxall n'est pas de cet avis et juge peu probable que le Titan soit remonté à la surface. L'homme ne croit pas non plus au fait que le submersible ait été pris au piège dans l'épave. Selon la deuxième hypothèse d'Alistair Greig, la moins rassurante, le navire aurait pu subir une fuite ou voir sa coque endommagée, "alors le pronostic n'est pas bon".

A quoi ressemble le sous-marin Titan ?

Voici une vidéo effectuée par le site de la BBC, qui montre bien la conception du sous-marin Titan

Où se trouve le sous-marin disparu près du Titanic ?

Le sous-marin d'OceanGate Expeditions devait prendre la route de l'épave du Titanic engloutie par les eaux en 1912, après une collision avec un iceberg. Mais le submersible a disparu avant d'atteindre sa destination, à 1 448 km des côtes du Cape Cod, au Massachusetts (900 miles) et à une profondeur de 4 000 mètres (13 000 pieds).

La zone où devrait se trouver le sous-marin et où se concentrent les opérations de secours est "isolée, il [y] est difficile d'y mener des recherches [...] Nous déployons tous les moyens disponibles pour localiser l'embarcation et secourir les personnes à bord", a déclaré le contre-amiral membre de la garde côtière américaine, John Mauger.

D'importants moyens ont été déployés pour retrouver le submersible : deux avions militaires surveillent la surface de l'eau, un C-130 américain et un P8 canadien, et un sous-marin, des bouées sonar ainsi qu'un véhicule télécommandé ROV ont été mis à l'eau pour sonder les profondeurs. Les sonars permettent de capter toute activité jusqu'à 3 950 mètres de profondeur. Cela correspond plus ou moins à la distance à laquelle l'épave du Titanic repose et à laquelle le sous-marin devait aller. Le navire Horizon Arctic "conçu et équipé pour des opérations de soutien offshore avancées" participe aussi aux recherches, a fait savoir la société Horizon Maritime.

Malgré les moyens déployés, le submersible est descendu à une profondeur où "très peu de vaisseaux peuvent aller" selon Alistair Greig. La garde côtière américaine a ajouté lors d'une conférence de presse que les recherches ont lieu sur une zone difficile avec une "faible" visibilité liée au brouillard, mais dans des conditions de mer "assez normales".

Qui sont les cinq passagers du sous-marin disparu ?

Ils sont cinq à avoir pris place dans le sous-marin Titan pour se rendre jusqu'à l'épave du Titanic. Parmi eux, deux aventuriers chevronnés notamment l'océanaute français Paul-Henry Nargeolet, l'un des plus grands experts du paquebot britannique au monde. Le septuagénaire avait déjà plongé plus de 35 fois près de la célèbre épave et avait systématiquement conscience des risques en tant qu'ancien officier de la Marine et professionnel de la plongée. "C'est un très grand connaisseur de ce périmètre sous-marin. Il est capable de tout. Y compris de refaire surface", a assuré son attaché de presse Mathieu Johann auprès du Parisien.

Le second explorateur à bord du sous-marin Titan est l'homme d'affaires britannique de 58 ans, Hamish Harding. Le président de la société internationale Action Aviation avait fait partie du cinquième vol commercial de Blue Origin, devenant du même coup l'un des premiers touristes de l'espace. L'homme avait fait part de sa participation à l'exploration marine près du Titanic sur les réseaux sociaux.

Le fondateur d'OceanGate, la société organisatrice de l'expédition à bord du sous-marin, Stockton Rush, est aussi à bord du submersible, selon les informations de Sky News. Les deux autres personnes qui complètent l'équipage touristique du Titan sont Shahzada Dawood, un important et riche homme d'affaires pakistanais, et son fils Suleman. Le businessman est vice-président d'Engro, un conglomérat qui investit dans l'énergie, l'agriculture, la pétrochimie et les télécommunications, précise Le Parisien.

Ces cinq passagers ont embarqué à bord du sous-marin Titan pour une expédition estimée à 10 jours, dont 8 en mer, selon le site internet de la société privée OceanGate Expeditions. Le submersible doit normalement un conducteur, un guide et jusqu'à trois passagers civils qui paieraient chacun 250 000 dollars pour participer à l'expédition.